高海寧上載性感照惹明星姊妹暴動　謙虛答謝厚愛：王君馨正啲！

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-03-11 12:21

因新冠肺炎（COVID-19）在全球肆虐，不少香港人想去旅行的心願依然沒辦法能實現，高海寧昨晚（10日）整理舊照片時有感而發，在Instagram吐苦水表示「好想去旅行」、「好想飛」，更透露自己最近對占星學好感興趣。不過，下面的留言幾乎全部都是表示陣亡，全因高Ling所上載的一張照片實在太性感又嫵媚！

高海寧昨晚（10日）整理舊照片時有感而發，在Instagram吐苦水表示「好想去旅行」、「好想飛」。（Instagram：@sammkoling）

照片中的高Ling穿起一套波希米亞風的鏤空bra top，露出完美身材曲線之餘更展露出超結實的腹肌，再加上她那情深款款的眼神，網民大呼受不了，李佳芯、王君馨、張寶兒、陳瀅及孫慧雪等齊齊留言起哄，陳敏之更激動留言道：「唔使咁索呀？」。

高海寧這張照片實在太美。（Instagram：@sammkoling）

王君馨都大讚高Ling好靚，不過高Ling就覺得王君馨正好多。（Instagram：@sammkoling）

高海寧覺得王君馨非常性感！（Instagram：@gwgurlie86）

陳敏之更激動留言道：「唔使咁索呀？」（Instagram：@sammkoling）

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