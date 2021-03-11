朱智賢停工轉拍YouTube玩空中瑜伽　拉筋拉到七情上面表情痛苦？

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-03-11 17:00

朱智賢（Ashley）去年4月被發現和已婚人夫黎振燁在車廂密會，引起軒然大波，即時形象插水且被TVB雪藏停工。Ashley一年來幕前工作暫停，不過她未有停低步伐，不時去行山，Keep住靚身形。失去了幕前曝光機會，她唯有在網上增加曝光率，原來她在5個月前建立了YouTube Channel，分享愛犬趣事和行山日常。日前，她上載了一段學空中瑜伽的片段，雖然大曬Fit爆Body，不過就非常蝦碌，空中瑜伽對她來說，似乎非常有難度。

Ashley在IG貼出的瑜伽相似模似樣，不過原來是假象，在YouTube片中見到她蝦碌盡出。（Instagram@ashley_ellabel）

Ashley跟一班空姐同事聚舊一齊去做運動，不過看來她對空中瑜伽非常生疏，更索性將絲帶當是鞦韆玩，朋友笑說她似是拍去完大便用的濕紙巾廣告。Ashley又不停呻痛，腰又酸，之後更忍不住坐下來嗌「好攰」，朋友笑爆她是「垃圾」。最後有一幕，Ashley把腳伸展到頭上，做出當年歌手衛蘭唱片封面的經典瑜伽動作，見她七情上面狀甚痛苦，但原來也是搞笑的，腳是朋友的借給她「扮嘢」的，非常鬼馬。

Ashley拉筋拉到七情上面！（YouTube影片截圖@Ashley Ellabel）

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