師父有請︱高海寧自爆曾被傳媒玩針對　慘食死貓︰冇人考慮我感受

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-03-10 14:45

在最新一集由麥玲玲和林盛斌（Bob）主持的節目《師父有請》中，三位女神李佳芯、張曦雯和高海寧大談入行後的經歷和辛酸。當中高海寧早年曾因身材好被定型為花瓶，在節目中除了自爆曾因壓力爆煲而患上抑鬱症，更自爆被傳媒玩針對的一次，大呼「好慘」！

高海寧大呻入行後的辛酸。（影片截圖）

堪輿學家麥玲玲講到如果一個藝人有主角命，就算他沒有新聞，記者也會「作新聞」報道，而高海寧就是其中之一人。高海寧說︰「嗰陣時細個會覺得點解要咁對我，好唔公平，而家已經經歷咗咁多年，就會覺得，是但啦，鍾意點寫就點寫啦。」又承認喊過無數次，更自爆患抑鬱，要長期看精神科醫生兼食藥，早期也曾想退出這行。但她每次想放棄時，又會有電影或工作找她。

高海寧外表堅強，但原來受過不少傷。（Instagram@sammkoling）

不過還有一件事都好慘，高海寧說︰「我試過有一次，我之前成日有啲新聞，跟住有個記者直情行埋嚟同我講『唔好意思啊，我哋知道嗰個女主角唔係你嚟㗎，不過真嗰個我哋唔敢寫』。」在場的嘉賓聽到也「O嘴」，她續說︰「跟住我係咁（諗），點解要揀我呢？因為寫你啲人會信，啲人會買本書囉！我係覺得我有承受好多呢種唔公平，但係又冇人會考慮我感受，因為大家淨係睇要賺錢，要利益咁樣。」

點擊下圖看高海寧喺節目點講同埋佢其他靚相︰

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