祝緒丹微博發聲疑不滿被冷待　楊冪被指「重男輕女」？

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-03-11 21:30

內地人氣女星楊冪旗下的「嘉行傳媒」簽有不少藝人，其中一位就是在2019年主演新版《倚天屠龍記》走紅的祝緒丹。原以為她會因該劇令演藝事業更進一步，沒想到去年只有一部劇推出，曝光度不足令其熱度亦急降。近日，她就突然在微博發文：「毀滅吧」之後就秒刪除，短短三個字令外界有許多聯想，其中大家就猜測指她疑對公司有不滿，引起網上極大討論。

楊冪旗下簽有不少藝人。（楊冪微博圖片）

現年28歲的祝緒丹曾在楊冪主演的劇集《三生三世十里桃花》中參演玄女一角，雖然該劇沒有捧紅她，反而捧紅了同公司的好姐妹迪麗熱巴，但她的好演技亦備受不少網友關注。直到兩年後的2019年，她主演新版《倚天屠龍記》飾演周芷若一角走紅，當時風頭一時無量，話題度更勝熱巴。

原以為因為《倚天屠龍記》令其人氣大增，資源滿滿，但在去年她只有一部劇集推出，令其曝光度不足話題度亦減少許多。近月來更眼見她不時在微博上貼各式各樣的生活照，去旅行做運動似乎時間多得很，近日更有感而發在微博留言：「毀滅吧」，令粉絲們相當擔心。

《倚天屠龍記》令祝緒丹走紅。（《倚天屠龍記》微博圖片）

隨後她就秒刪這一則留言，令不少網友猜測她疑向公司喊話。隨後有粉絲就在評論區為她發聲，指單在2020年她進組拍戲的時間只有4個月而已，其餘時間均沒有工作在家休息，2021年到現在還沒有進組，指其公司不重視祝緒丹，似乎將她忘記了。相反她的好姐妹迪麗熱巴去年有兩部劇集播出《三生三世枕上書》同《幸福，觸手可及！》，今年亦有兩部作品待播，包括《長歌行》同《你是我的榮耀》，合作的男主角都是時下流量好高的男明星。而公司亦為她開設了個人工作室，但祝緒丹就沒有，明顯地在公司中迪麗熱巴是比較得寵。

未知是否眼見網上對此事的討論度愈來愈高，祝緒丹隨後就發了一則貼文：「別亂猜，誰沒個心情低落的時候。」但反而令大家有更多的聯想。

迪麗熱巴的資源明顯比祝緒丹好。（迪麗熱巴微博圖片）

祝緒丹發文表示叫大家不要胡亂猜測。（微博截圖）

有網友更指公司不將資源放在祝緒丹身上，反而力捧旗下男明星。現年28歲的張彬彬今年氣勢如虹，同楊冪合作的《暴風眼》現正熱播中，另外同景甜合作的劇集《司藤》亦正熱播，雙劇熱播曝光度十足令他人氣急升，資源似乎不錯。還有38歲的高偉光，單在去年有5劇熱播，同迪麗熱巴主演的《三生三世枕上書》大受歡迎，令他話題度不斷更奪得多個電視劇獎項。正因為如此有網友就表示「嘉行傳媒」重男輕女，迪麗熱巴已經上岸了，現時就捧男演員為主。

張彬彬同高偉光這一年曝光量非常高。（張彬彬微博圖片﹑高偉光微博圖片）