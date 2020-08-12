迪麗熱巴祝緒丹姐妹情深遊迪士尼　素顏上陣似大學生獲激讚

在五光十色的娛樂圈中，經常聽到明星們稱好難交到朋友，特別是女明星更加難上加難。不過總是有例外的，就好似楊冪旗下的兩位猛將，迪麗熱巴同祝緒丹原來她們是好閨蜜來的，近日就一起私自出遊去上海迪士尼樂園玩樂，根本就不是像外傳般二人是競爭對手，圈中難得一見的姐妹情令不少人稱羨。

楊冪旗下的女藝人迪麗熱巴同祝緒丹原來是好閨蜜。（楊冪工作室﹑迪麗熱巴﹑祝緒丹微博圖片）

近日二人打扮輕便素顏去迪士尼玩樂，見到各式各樣的卡通人物，她們亦少女心發作，在樂圈中瘋狂影相。從祝緒丹上貼在微博的照片可見，雖然她們不施脂粉打扮簡單，可是顏值依然高企反而有大學生的味道，星味依舊十足。童心未泯的她們雖然在園內玩得不亦樂乎，不過仍做好防疫措施有戴上口罩，偶爾只在影相時就脫了口罩。來到樂園她們亦不忘去光顧卡通餐廳，見餐桌上放滿了各式各樣充滿色彩繽紛的美食，還有許多卡通公仔陪伴左右，她們亦不忘來個大合照，齊齊舉V又微笑默契十足，整個畫面少女味極濃厚。

少女心滿滿。（祝緒丹微博圖片）

除了在餐廳之外，她們在園內其他景點亦大影特影，就好似城堡﹑彩色椅﹑機動遊戲等，舉手又舉V笑得甚是開心。此行玩得開心祝緒丹亦為了紀念這一個特別日子，就一次過上傳多張美照同粉絲分享，並在微博留言：「太快樂了，必須18宮格紀念一下。」不少網友見到她們姐妹情深去玩都大表羨慕，更揚言她們素顏都一樣靚，根本就是迪士尼的公主。

素顏的她們都好靚。（祝緒丹微博圖片）