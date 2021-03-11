失憶24小時｜吳家樂曾暗示想離巢　50億駙馬爺身份成負累？

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-03-11 20:20

在TVB劇集《失憶24小時》中飾演夫妻的郭晉安及譚凱琪，雖然已經分居，但吳中（郭晉安飾）努力挽回，不過由於馬醫生（吳家樂飾）插足，更向Maya（譚凱琪飾）表白，令吳中同Maya的一段情恐怕難有轉機。現年49歲的吳家樂入行27年，早年以主持工作為主，近年在戲劇方面表現都相當出色，不過多年來一直在演藝圈浮浮沉沉，更曾一度暗示想離巢，似乎心灰意冷。

劇中馬醫生（吳家樂飾）追求Maya（譚凱琪飾）。（IG@ngkalokcarlo）

吳家樂在2006年與其士集團太子女周蕙蕙結婚。（視覺中國）

吳家樂在2006年與其士集團太子女周蕙蕙結婚，育有一女兩子，一家五口非常幸福。吳家樂外父周亦卿有「升降機大王」之稱，所以吳家樂與出身豪門的太太由拍拖到結婚都備受關注，還惹來不少閒言閒語，外界更稱他為「50億駙馬爺」。吳家樂曾與古天樂、古巨基、劉愷威等被封為「無綫新五虎」，備受力捧，但相比起幾位好友，他的成績似乎未算突出。吳家樂曾在Facebook發文指「冇價值，俾人當透明真係好冇癮」，去年又在IG Post出一張自拍照，表示「要作出一個重要的決定」：「我總不相信『忠忠直直終須乞食』! 我身邊還有很多錫我嘅人。還感謝無論我作出任何決定，我嘅家人都全力支持。我心中的『火』從來沒有熄滅！」似是暗示離巢。

吳家樂曾在Facebook發文指「冇價值，俾人當透明真係好冇癮」。（Facebook截圖）

去年他在IG Post出一張自拍照，並表示：「現在真的需要作出一個重要決定。」（IG＠ngkalokcarlo）

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吳家樂多次在網上發表感言，似乎是因事業發展不順而有感而發，但其實近年以拍劇為主的他，演出角色雖然戲分不多，但就成功令觀眾留下深刻印象。當中吳家樂在《城寨英雄》中飾演的馮春美陰柔又奸險，化上超厚粉底加血色紅唇的他，配合陰陽怪氣的演繹，簡直是令人聞風喪膽，他更在2016年奪得《萬千星輝頒獎典禮》「專業演員大獎」。而吳家樂在《包青天再起風雲》中一人分飾兩角杜江及杜海，一時溫柔善良，一時殘暴囂張，更可以一秒由奸變忠，演技大獲好評！去年吳家樂正式成為處境劇《愛·回家之開心速遞》中的固定角色金家樂，不過就因為疫情滯留英國，暫時都未能回港，不少觀眾都期待這位初戀Café大廚回歸！

吳家樂在《城寨英雄》中飾演的馮春美陰柔又奸險。（YouTube影片截圖）

吳家樂正式成為處境劇《愛·回家之開心速遞》的固定角色。（電視截圖）

重溫吳家樂的演出：