失憶24小時｜譚俊彥向囡囡偷師扮Cute　最佳丈夫竟曾被太太拒絕

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-03-04 20:20

現年40歲的譚俊彥（Shaun）自加入TVB以來一直都擔正做男主角，不過過往就多數飾演嚴肅角色，直至近期在《失憶24小時》中他首次挑戰黑色喜劇。Shaun在劇中飾演被綁架後失憶的蒙一言，不但經歷老婆Freeya（王君馨飾）失蹤、損失500萬，更被老豆出賣、公司合夥人背叛，但現實中的他其實是一位幸福人夫，與太太任祉妍非常恩愛。

譚俊彥（Shaun）過往多數飾演嚴肅角色，雖然曾被指木木獨獨，但他去年在劇集《十八年後的終極告白》中的表現就大獲好評。（劇照）

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近年Shaun先後拍攝了劇集《天命》、《特技人》、《包青天再起風雲》、《法證先鋒IV》、《十八年後的終極告白》，他日前在節目《一圈圈》中坦言演喜劇難度高，更指自己「黑口黑面咗好多年」，今次為了角色要扮Cute，他特登向囡囡偷師：「要搵返好多表情，譬如嘟嘴嗰啲，幾廿歲人仲扮Cute嗰啲呢，只要你有信念感去做咁就得，但好多係我鬧我個女佢扁嘴個樣，用返最直接嘅reaction諗我應該點做。」

Shaun在劇中扁嘴個樣原來係向囡囡偷師。（劇照）

Shaun曾在內地發展，他與太太任祉妍亦因為合作拍劇而認識，兩人相處了近八個月，他曾在接受訪問時透露第一次向對方表白慘「食檸檬」：「有一晚我哋住喺新疆草原，我見到佢一個人打韆鞦。嗰晚嘅星星係我見過最靚嘅繁星，情景十分浪漫，於是我就向佢表白，但佢拒絕咗我。」任祉妍認為異地戀沒有安全感，不過最後被Shaun的誠意打動。

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Shaun與太太育有一仔一女，一家四口好幸福。（IG@tammerz）

後來因為任祉妍懷孕，兩人決定結婚，Shaun更選擇回流香港發展，希望留多點時間陪伴家人：「家庭對我嚟講好緊要，因為事業已經佔咗我人生裏面好多時間，咁我將其他時間就畀咗家庭。」Shaun與太太育有一仔一女，而任祉妍更全心全意照顧家庭，對此Shaun都好感激太太的付出：「太太係我最大後盾，佢放低自己嘅事業成就我呢個家，我好幸福有一位好太太！」雖然Shaun要忙着拍劇，但他一有時間就會同家人Facetime，出門前亦一定會同老婆攬攬錫錫，羡煞旁人！