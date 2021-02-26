失憶24小時｜江欣燕曾因結婚迷失自我　狠斷12年婚姻享受單身生活

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-02-26 20:00

現年53歲的江欣燕入行超過35年，憑搞笑演出深入民心，近年她在劇集《逆緣》、《十八年後的終極告白》中的演出都令人印象深刻。在TVB新劇《失憶24小時》中，江欣燕一改以往的美魔女形象，飾演的士司機吳順美，但就被前夫伊雲思（張達倫飾）騙財騙色，而現實中的江欣燕愛情路上同樣崎嶇，雖然曾婚姻失敗，但她都坦然面對。

劇中吳順美（江欣燕飾）與伊雲思（張達倫飾）是前度夫妻。（劇照）

江欣燕當年參加新秀歌唱大賽時的一個「拜拜」動作令人印象難忘。（YouTube影片截圖）

當年參加新秀歌唱大賽後入行的江欣燕，憑一個「拜拜」動作令人印象難忘，更令張衛健對她一見鍾情，可惜有指兩人因性格不合，張衛健事業沒有起色，所以江欣燕提出了分手，結束了這段5年的戀情。不過兩人再見亦是朋友，沒有因分手而攻擊任何一方，更在節目《我愛香港》中上演「世紀擁抱」。

江欣燕同張衛健再見亦是朋友。（微博@江欣燕-欣欣）

重溫「世紀擁抱」：

+ 4 + 4 + 4

之後江欣燕遇上了商人吳積遜，兩人在2001年結婚，婚後她與吳積遜經常出雙入對，十分恩愛，是圈中的模範夫妻，而江欣燕也逐漸減少幕前工作，做幸福少奶奶。可惜在2013年江欣燕突然公布離婚消息，兩人由拍拖開始一起走過22個年頭，最後還是離婚收場。有指兩人離婚是因為吳積遜婚後經常傳出偷食醜聞又爛賭，江欣燕甚至要賣車套現幫他還債，不過她之後否認傳聞，並維護前夫指他是好人。

江欣燕曾與吳積遜有過一段12年的婚姻。（視覺中國）

江欣燕曾坦言婚後過了一段糜爛的日子，打牌行街、飲酒夜蒲，日夜顛倒，完全迷失自我，最後狠心決定離婚。22年的感情最終走到盡頭，江欣燕從不認為離婚是失敗，反而勉强雙方繼續在一起才是失敗，她曾在接受訪問時表示：「你放生一條魚係做善事，咁我放生兩個人係咪功德無量呀？」江欣燕認為結婚令她迷失自我，但是她學會了包容，回復單身後反而找到更多樂趣，相當豁達。