失憶24小時｜江欣燕張達倫上演連場激情床戲　曾半裸上陣拍廣告

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-03-10 20:30

在TVB劇集《失憶24小時》中飾演吳順美的江欣燕，被張達倫飾演的前夫伊雲思騙財騙色，但依然盲目相信對方，伊雲思更利用美男計瞞天過海，將吳順美氹到貼貼服服。江欣燕與張達倫在劇中激情戲連場，不但有多場親熱戲，更包辦全劇所有床戲，完全豁出去！

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其實江欣燕在上個月出席劇集宣傳活動時，穿上貼身睡衣裙的她谷胸上陣，連王君馨都忍不住上前查看真偽，而當一眾演員準備落台時，江欣燕更突然彎低身讓傳媒拍攝，大曬傲人身材，成功搶鏡！

穿上貼身睡衣裙的江欣燕谷胸上陣，成功搶鏡！（資料圖片）

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現年53歲的江欣燕入行超過35年，憑搞笑演出深入民心，但其實她亦曾以性感形象示人。婚後養尊處優的江欣燕增磅不少，甚至有大肚腩，不過之後她獲邀以300萬酬勞擔任纖體代言人，成功修身的她不但以比堅尼上陣，更半裸濕身拍廣告，盡騷Fit爆身材！態度專業的江欣燕每次都瞓身演出，完全不矯揉造作，當中她在劇集《娛樂插班生》中飾演廖惠珠，愛發明星夢，不惜犧牲色相，以出位打扮求上位，令人印象深刻！

江欣燕在劇集《娛樂插班生》中以性感形象示人。（YouTube影片截圖）