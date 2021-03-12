李元玲被指遭電影劇組封殺　自爆因拒絕陪酒上床被抹黑

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-03-12 00:15

「大馬鋼琴女神」李元玲（Cathryn）擁有天使面孔及魔鬼身材，她更經常在IG Post性感靚相，大派福利，吸引不少粉絲關注。身為李雲迪徒弟的Cathryn一向琴技了得，但日前她在接受網台《正面交鋒》直播訪問時，突然被要求即席表演彈keyboard（電子琴），結果表現未如理想而被網民狠批，Cathryn更當場「發爛渣」，不但與主持人爭執對罵，最後更憤然離場。事後Cathryn發文解釋來龍去脈，並為失控行為道歉，更拍片用鋼琴再彈一次《很愛很愛你》，但依然爭議不斷。

李元玲日前因突然被要求在直播中彈keyboard，表現失準後憤然離場。（影片截圖）

其後有傳媒以「電影監製爆李元玲真面目 中港劇組名導皆封殺」為題，指一位馬來西亞電影監製李建興（Jack Lee）在社交平台發文指Cathryn多次遲到失約，他曾安排她於李力持執導的電影《華Xiao英雄》中擔正做女主角，但首次見面就遲到兩個鐘，他直言由於擔心Cathryn會失場，所以他建議換人，結果導致雙方不和。之後Cathryn接拍錢國偉（Wilson）執導的電影《辣警霸王花》，Jack Lee指Wilson原本非常看好她，但最後將她的戲份幾乎刪光，原因是不配合宣傳，他又指後來發生「湄公河行動試鏡事件」，Cathryn更被電影公司出通告封殺。

Cathryn被指遭電影劇組封殺。（IG@cathrynli）

對於Jack Lee的指控，Cathryn就發文回應道：「這是因為當年這位監製在中國替我安排的電影女一角色需要跟投資上陪喝酒上床，這個我的前經紀人可以替我作證。後來我無法服從跟他鬧翻，他就一直記恨在心裏到今天趁熱度編出一面詞的故事來酸我。」不過她隨即將原文中「跟投資上陪喝酒上床」等字眼改成「這個行業需要參與比較多的應酬、飯局、酒局等」，並自言當時比較年輕，不懂得圓滑，製造了很多誤會，與Wilson關係一直良好，希望大家不要再傳播不實言論，更希望事件告一段落。

Cathryn發文回應。（Facebook截圖）