戴祖儀近距離觀摩馮盈盈江嘉敏交鋒？　IG貼食花生片網民錯重點

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-03-12 19:30

無綫（TVB）當家小花之位競爭激烈，無論是資源還是人脈都是重要戰線，去年6月傳出馮盈盈（Crystal）、江嘉敏（Kaman）之間因為何猷亨有份出席的「富豪船P」，令不和傳聞傳得沸沸揚揚，更令這對昔日好姐妹擘面。事隔大半年二人為新節目《解構心機女》擔任主持「被迫」合體，因為一杯珍珠奶茶和一張合照隔空單打大戰360回，火花四濺程度可想而知，同為節目主持的戴祖儀（Joey）周五（12日）就上載一段食花生的影片，似乎語帶雙關。

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戴祖儀在個人IG寫道：「能夠於工作中大食花生，人生好極！見到咁多男仔女仔花盡心機去令人喜歡自己！真係好好睇好多花生學到好多嘢呀！大家千祈唔好錯過啦！#我真係好耐未試過拍節目笑到咁痛苦 #連續笑咗10個鐘啊陰公 #依一個禮拜如無意外都唔好引我笑唔該 #我真係唔想再大笑真係好辛苦 #今次呢個節目大家真心要睇 #因為真心會學到野 #同埋真心好好笑 #同埋花生梗係要請埋大家食」

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戴祖儀又透露影片角度抄考於FYY（馮盈盈）大師，不過就有眼尖網民驚覺一向Fit爆的Joey身材走樣：「肚腩仔好搶鏡」、「肚腩好肥美」，Joey接受《香港01》訪問時便極力否認體重失守：「錯覺嚟嘅啫！係件衫、坐姿、後邊個枕頭嘅問題！咁明顯嘅福利片！竟然都有人留意到我嘅肚腩！佢哋實在太錯重點啦！」其實早在3星期前，Joey曾指自己「粗略估計大概有五個月肚」，不過她為拍戲就勤力操練：「唔好話5個月，24個月都要減到！」