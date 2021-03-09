勁歌金曲︱張敬軒感慨近年樂壇山頭文化盛行：係時候同心去做啲嘢

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-03-09 21:45

張敬軒今日（9/3）現身無綫電視城，為新一集《勁歌金曲》錄影，這也是他睽違兩年多後再度亮相節目，連高層何麗全及樂易玲都特意現身探班。 張敬軒笑指感覺上，距離上次現身《勁歌》沒有很久，只是因為這段時間都沒有出唱片，直至今年初才推出新專輯《The Brightest Darkness》，當中主打歌《俏郎君》更在本周「勁歌金榜」穩守亞軍位置，他承諾：「跟住喺音樂方面都會Active啲，都會多啲表演、唱歌機會。」

至於張敬軒近月搖身一變成為早餐界KOL，他笑言：「雖然呢段時間我出街，大家問『遮遮』多過問我啲歌，但呢個只係我生活嘅一部分，音樂始終係大家認識張敬軒嘅渠道。」（陳順禎攝）

張敬軒上月在IG直播曾坦露心聲，慨歎樂壇四分五裂，出道19年的他感受甚深地說：「呢幾年行內都有種各自有自己山頭、各自做自己嘢嘅感覺，其實10年前無論音樂節目，抑或公司同公司間嘅合作都好頻密，呢幾年跨公司嘅合作都比以前少咗，經過疫情大家都覺得係時候同心去做啲嘢，例如最近嘅『音樂永續計劃』都好好，希望今年樂壇百花齊放。」

張敬軒自言屬較傳統的歌手：「希望可以喺中間（網絡、電視）攞返平衡、亦開拓多啲平台，無論係畀自己、或者後輩都好。」至於「山頭文化」使後輩歌手宣傳平台減少，會否對此感可惜，張敬軒說：「雖然少咗平台去宣傳自己，但新一代嘅歌手有啲嘢係我哋當年冇，佢哋嘅自主、喺網上諗各式各樣宣傳辦法，都因此多咗創意。」他特別提到為《Sweet Escape》填詞的Delta T（蛋撻頭）：「佢啲MV就係好懷舊嘅方式去拍攝，但又好有香港情懷。」他又表示要跟他們這類歌手和組合學習：「好多本地嘅獨立廠牌用好低Budget，拍到啲好有心思嘅MV，充滿，同年輕創作者合作都會有新Input。」

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談起曾志偉近月獲邀回巢無綫任副總經理，首要任務就修補了與三大唱片公司的關係，禁絕星夢獨大的情況，對此張敬軒表示絕對是好事：「喺市道唔好嘅時候各行業經歷嘅考驗都唔同，有段時間會自己顧自己，而志偉哥就令大家Reunion。至於樂壇利益上暫時未解決嘅矛盾，一定會有方法解決，前提係大家都有呢份心；今次有更多歌手返TVB表演，好似志偉哥當年主持『勁歌頒獎禮』嘅感覺，好多回憶返咗嚟。」

同場加映：張敬軒「遮遮」災難式「美食」出現第二位受害人 早餐宵夜一樣樣