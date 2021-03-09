江嘉敏拒飲珍奶和解「破冰」失敗？　馮盈盈句句有骨：知佢無經驗

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-03-09 22:21

無綫當家小花之位競爭激烈，無論是資源還是人脈都是重要戰線，去年6月傳出馮盈盈（Crystal）、江嘉敏（Kaman）之間因何猷亨的富豪船P而鬧不和，二人更不時隔空單單打打，鬧得沸沸揚揚，令這對昔日好姐妹擘面。事隔大半年，周二（9日）馮盈盈在個人IG上載二人合照，並以《破。冰》為題寫道：「Sorry打錯，走冰先啱；珍珠奶茶，少甜走冰。知道嘉敏今日第一次做主持，請你飲珍珠奶茶，為你加油打氣，我哋一齊做好個show！」據知二人為新節目《解構心機女》一同擔任主持。馮盈盈又不忘顧左右而言他地標籤：「#珍珠奶茶 #台灣風味 #少甜走冰 #低糖低熱量 #期待新火花」

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雖然相中馮盈盈與江嘉敏皆面朝鏡頭微笑，不過馮盈盈的笑容尷尬兼略顯僵硬，似乎二人仍有種面和心不和的感覺。然而馮盈盈的支持者除了力撐偶像「以德報怨」，亦有留言：「公司安排都要頂硬上㗎啦！見你笑到硬晒舦就知咩事啦！」

而江嘉敏隨後亦貼出二人合照，絲毫不讓地寫道：「多冰，少冰，走冰，都不適合我！難得師姐請我這個新人喝珍珠奶茶，但我這個星期不能碰冰！對不起啦，師姐，下次再請我喝吧！實在對不起大家，我一工作就會放下電話，照片連filter也懶得加，所以最近更新得太少了。忙完之後，我會努力去探索香港更多美麗的地方，探索一下更美味的美食，拍更好的照片。#點解女人總係有一個星期唔飲得凍野㗎 #食飯時間用嚟post相做訪問拍花絮 #唔可以再食飯勁肥丫」似乎就馮盈盈發言句句搏盡，連網民都禁不住留言：「句句有骨！佩服你！」

同場加映：馮盈盈入行5年IG宣布回復「自由身」：來到完約離巢的一天！

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至於今次二人難得「破冰」合作，江嘉敏回覆《香港01》訪問時指：「我第一次做主持，需要啲時間Warm up下，因為平時係望住人講對白，而家要對鏡頭，有啲唔習慣。」避答不和傳聞；至於馮盈盈亦回覆記者道：「今日好開心可以與嘉敏一齊主持節目，知道嘉敏今日第一次來做主持，難免會因為無經驗而緊張，所以請佢飲珍珠奶茶，希望佢可以唔好太緊張，為佢加油打氣；而我喺主持方面經驗比佢豐富，亦因為已經係第二日開工拍攝呢個節目，所以明白要放鬆同從容啲 ，先會有火花同效果，如果佢有咩問題，都歡迎佢隨時問我 ，我定會樂意解答跟佢分享我心得！」二人針鋒相對、火花四濺！

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