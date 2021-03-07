55歲劉嘉玲素顏托腮自拍信心十足　肌膚白裡透紅充滿少女感

撰文：葉詩
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現年55歲的劉嘉玲自1983年出道至今，轉眼已38年，可是時間在她身上仿佛靜止了那樣，「歲月不饒人」這句話亦無法應用在她身上，只因她無論是外貌、身材都仍然Keep得很好，早前穿着一襲白色斜肩高衩禮服登上《微博之夜》，仍艷壓全場，連當紅花旦迪麗熱巴都被比下去。
周六（6日）劉嘉玲上載一張自拍照分享正在享受Saturday Brunch，心情靚靚的她自信地以素顏登場，雖戴着太陽眼鏡，但仍擋不住白裡透紅的白滑肌膚，難怪女神的地位無人可撼動，更有網民大讚「美魔女」、「仙女下凡」、「不老女神」！
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劉嘉玲曾分享過自己有三大凍齡秘訣，其一是飯後喝一杯檸檬汁，皆因檸檬含豐富的維他命C，能夠增強免疫力及抗老化；其二為每個月連續4天進行輕斷食，減少進食達至排毒的效果，在這四天中，晚上五點半就要吃晚餐，而且只能吃一小碗飯、兩個小蕃薯、兩種蔬菜，並禁吃肉類，堅持每月執行達半年更能看到瘦身成果；其三為每周運動5天，而劉嘉玲則喜愛行山、跑步，怪不得身材勁Fit，絲毫不見贅肉。
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