55歲劉嘉玲素顏托腮自拍信心十足　肌膚白裡透紅充滿少女感

現年55歲的劉嘉玲自1983年出道至今，轉眼已38年，可是時間在她身上仿佛靜止了那樣，「歲月不饒人」這句話亦無法應用在她身上，只因她無論是外貌、身材都仍然Keep得很好，早前穿着一襲白色斜肩高衩禮服登上《微博之夜》，仍艷壓全場，連當紅花旦迪麗熱巴都被比下去。

周六（6日）劉嘉玲上載一張自拍照分享正在享受Saturday Brunch，心情靚靚的她自信地以素顏登場，雖戴着太陽眼鏡，但仍擋不住白裡透紅的白滑肌膚，難怪女神的地位無人可撼動，更有網民大讚「美魔女」、「仙女下凡」、「不老女神」！