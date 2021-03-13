又有宮鬥劇？作者流瀲紫寫完《德妃傳》　女主角來自《甄嬛傳》

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-03-13 16:18

2011年，由孫儷、陳建斌、蔡少芬（Ada）等主演的宮鬥劇《甄嬛傳》風靡亞洲，獲得一致好評，不止孫儷憑藉該劇升level，Ada也因此打開內地市場，而劇中的「華妃」蔣欣也人氣急升，「浣碧」藍盈瑩、「文鴛」唐藝昕、「方淳意」譚松韻等都以該劇在演藝圈嶄露頭角，可見《甄嬛傳》的影響力。

《甄嬛傳》捧紅了多位女演員。（劇照）

《甄嬛傳》改編自內地作家流瀲紫的網絡小說《后宮·甄嬛傳》，昨日（12日），有網友公開流瀲紫在朋友圈的貼文，她透露已完成第三套編劇作品《德妃傳》劇本終稿，女主角是《甄嬛傳》中的太后烏雅氏，隆科多是重要配角。流瀲紫表示，年少憑《甄嬛傳》出名，隨後寫了《如懿傳》，雖然口碑兩極分化，但一切的好評與差評都坦然接受，並稱《德妃傳》是一場新的開始，也是自己的心血，希望令大家滿意。

流瀲紫在留言區補充到隆科多是著重描寫的男性配角。（網絡圖片）

烏雅氏是康熙的妃子，共生育三子三女，雍正皇帝胤禛的生母，原本是滿洲正黃旗包衣佐領，雍正時期被抬旗至滿洲正黃旗，徽號仁壽皇太后，逝世後加謚號孝恭宣惠溫肅定裕贊天承聖仁皇后（孝恭仁皇后）。

《甄嬛傳》中的烏雅氏由劉雪華扮演。（劇照）

然而，流瀲紫側重描寫的男配角「隆科多」卻惹怒不少女網友，因為歷史上的隆科多是一個寵妾滅妻的「渣男」，據歷史記載：「隆科多娶於舅氏，嬖其侍妾。」這裡的舅氏有舅父、岳父之解，不知道隆科多是搶了哪位長輩的侍妾，但都有違道德。這位侍妾名叫李四兒，獲隆科多寵愛逾30年，恃寵生嬌的她，非常心狠手辣，對元配百般刁難折磨，歷史只是記載科隆多的元配「死於非命」，慘狀難為外人道，而隆科多的堂兄弟夸岱以「致元配若人彘」六字形容，令人毛骨悚然。

雖然隆科多是幫助雍正登上皇位的重大功臣之一，但由於在朝中結黨營私，培養自己的私人勢力，加之有官員彈劾隆科多貪污，最後雍正以其結黨營私、私藏玉牒為由，公布四十一條大罪，將隆科多永遠禁錮，最後死於禁所。

這樣的人被流瀲紫形容為「少年權臣，意氣風發，卻是一生相思不得，毒酒斷腸」，因此難以接受。另一方面，在《甄嬛傳》中，將烏雅氏與隆科多變成了青梅竹馬的關係，但歷史上並無記載兩人有私情，令網友擔心又會魔改歷史。

此外，由於內地限拍宮鬥劇，《延禧攻略》、《如懿傳》在去年都突然於網絡平台下架，因此不知道該劇是以何種類型出現，不過由故事背景來看，女主角應該不會是太年輕的演員。