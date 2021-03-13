Penthouse 2︱金素妍屈服向柳真下跪　被爆假唱宣布從聲樂界隱退

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-03-13 15:00

韓國狗血韓劇《The Penthouse》第二季（頂樓2）繼續熱播，可是昨晚（12日）播出的第7集則收視稍跌至19.4%。今集講到金素妍找代唱一事被爆，她最終肯向柳真下跪道歉，並要退出聲樂界，但爆料的竟然是自己的未婚夫嚴基俊。

金素妍向柳真下跪道歉。（黃Viu煲劇平台）

金素妍於出道20周年音樂會找幕後代唱一事被爆，令她大崩潰。金素妍只好找柳真，答應她任何要求，只希望她不公開自己是代唱歌手的身份。自柳真女兒「羅娜」被殺死後，她為了報復已決定不惜一切，於是她命令金素妍對她下跪，就25年前割傷她頸部道歉。見到金素妍不但大哭下跪，更開記者會宣布從聲樂界隱退，不少觀眾都表示相當痛快，但金素妍卻不知道爆料的人竟是自己的未婚夫嚴基俊！

按圖睇金素妍向柳真下跪一幕：

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金素妍開記者會宣布從聲樂界隱退。（黃Viu煲劇平台）

金素妍不知道原來一切都是嚴基俊的背後動作。（黃Viu煲劇平台）

柳真報復金素妍成功後，她的下個目標似乎是嚴基俊。柳真不但把李智雅女兒「朱慧仁」名下的土地轉到自己名下，阻礙嚴基俊的收地計劃，更主動約他見面，未知下一步行動是甚麼。鏡頭一轉，柳真在停車場見到與「沈秀蓮」撞樣的「羅愛喬」後相當驚訝。雖然李智雅以「羅愛喬」身份回歸，但從她在劇中不停提及已死去的「沈秀蓮」，劇迷都覺得她的身份相當可疑。

柳真見到「羅愛喬」後相當驚訝。（黃Viu煲劇平台）

「羅愛喬」一直提起死去「沈秀蓮」，未知用意是甚麼。（黃Viu煲劇平台）

按圖睇「羅愛喬」身份有甚麼線索：