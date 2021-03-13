陳芳語新歌直轟「打包回新疆」　《創造101》熱依娜反擊「Bitch」

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-13 21:45

陳芳語日前上館長的直播揭露「創造101」節目內幕，意外槓上一起參賽的大陸女星熱依娜，一度引起軒然大波。而她近來釋出新歌「Kow Tow」，歌詞直嗆「回去新疆」，讓熱依娜隔空開戰，在微博轉發陳芳語的辣照氣轟「Bitch」。

她在新歌「Kow Tow」高唱「想跟風，先學我，把錢賺走」、「快打包，買車票回去Xinjiang（新疆）」、「一開口，全都下跪，賺的錢，多你十倍」，雖未指名道姓，但各種暗喻被認為炮口對準熱依娜，氣不過的熱依娜直接發文怒嗆：「diss back on da way bitch（反彈回去，你這個婊子）！」再度反目成仇。

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陳芳語在直播中提到佔用浴室抽煙、跟男友講電話的同寢室友，不慎脫口「新疆」，網友一翻發現對方疑為熱依娜，沒想到熱依娜突在微博嗆聲：「嘖嘖嘖嘖！度量跟身高成正比啊！姐們兒，誰認識妳啊？」對於熱依娜的隔空嗆聲，陳芳語則說上館長的節目只是回答問題，並非抱怨，且整起事件是真實的，「如果有得罪到任何人，我非常抱歉。」

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