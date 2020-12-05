陳芳語親揭遭影射與謝和弦一夜情真相　私訊質問竟遭已讀不回

陳芳語（Kimberley）昨舉行新作「公主病」記者會，提及7月謝和弦炫耀在紐約時因滿身刺青常被女生搭訕，有些還一起回家過夜，附上的合照驚見她入鏡，讓她遭影射跟謝和弦曾有過一夜情，當下她發文駁斥，昨表示跟男友獲知時非常驚訝，認為謝和弦很不尊重女性。

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她說發首張專輯時跟謝和弦有音樂方面的交流，關係算是認識的朋友，但彼此沒有私交，看到後援會粉絲轉貼來的訊息時覺得莫名其妙，認為他太不尊重女性。事後謝和弦沒向她道歉，她私訊謝和弦問：「為什麼你要這樣，很不公平、我們明明沒有這件事情，你怎麼把它寫出來？」豈料謝和弦已讀不回，她也大方地說：「沉默也是種回應，後來他有刪文，變成他來幫我加油，也謝謝他。」

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昨閨密吳卓源、?te壞特現身祝福她專輯大賣，現場氣氛相當溫馨，而被問到「公主病」，Kimberley說：「17歲就入行工作，小時候需要時間適應，文化不同會讓人誤解，謝謝大家對我這麼有耐心，我很謝謝這些經驗！」

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