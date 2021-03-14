失憶24小時．短評︱主線劇情冇進展　靠連播四幕激情戲救收視？

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-03-14 13:00

TVB劇集《失憶24小時》將會在下周踏入結局篇，本周劇情主要以感情戲為主，反而所謂的綁架案及失蹤案遲遲未有進展。雖然劇集有視帝郭晉安坐鎮，但前兩周收視都只有22.9及22.8點，未如理想，不少觀眾都狠批悶場，但在第19集中，竟然有4場親熱戲，似乎是想挽回局面。

這場戲是湯洛雯歷年最激的吻戲！（YouTube影片截圖）

其實王心慰監製的劇集節奏一向不會太快，但劇集目前播了20集，除了前10集的綁架案及失蹤案吸引觀眾追看下去以外，近兩周的劇情節奏明顯慢了很多，雖然故事的主要人物不多，但劇情就兜兜轉轉，同時又加入各種支線，驟眼看好像劇情豐富，實際上並沒有進展。畢竟劇集的定位是懸疑劇，用懸念去吸引觀眾才是正路，但過多的感情戲就變得無謂，若然集中講調查真相，相信會好睇很多。

本周劇情大部分都是感情戲，綁架案同失蹤案都未有進展。（劇照）

除了節奏慢之外，劇集最為人詬病的相信就是女主角王君馨（Grace）究竟要失蹤到幾時？今次是Grace繼2019年初播出的《鐵探》後有新作播出，相隔近兩年終於再同觀眾見面，不少粉絲都非常期待她的表現，可惜早在首周劇情講到Freeya（王君馨飾）交完贖金後就不知所蹤，即是她出場了短短幾集就被消失，之後有關她的劇情都只出現在回憶中，戲份比湯洛雯、譚凱琪、江欣燕及劉思希都要少得多，令Grace成為戲份最少的女主角！

王君馨（Grace）飾演的Freeya雖然經常搞到家嘈屋閉，但作為女主角的她出場了短短幾集就被消失。（YouTube影片截圖）

劇集兩大懸念就是蒙一言（譚俊彥飾）的綁架案及Freeya的失蹤案，可惜一直拖泥帶水，直至第19集，竟然有4場親熱戲，絕對令人意想不到。先是幾乎包辦了全劇床戲的江欣燕煮壯陽餐挑逗張達倫，但以張達倫識穿江欣燕的生仔陰謀而無疾而終。之後就到劉思希同胡㻗感情大躍進，兩人情到濃時錫錫，但最後就無下文。再來就是只穿上黑色Bra的楊埕與黃建東的車震戲，畫面大膽。最後一場譚俊彥在雷雨交加的一晚驚恐症發作，他藉勢攬住湯洛雯，兩人激情擁吻，發生一夜情。由於電視尺度關係，正式播出的版本刪減了不少，不過TVB就在網上上載了足本版，兩人咀得非常肉緊，堪稱靚湯歷年最激的吻戲！一集連播4幕激情戲，未知可不可以成功挽回收視呢？

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