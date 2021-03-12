失憶24小時｜楊埕拍車震戲錫到咀乾　遭逢人生巨變被毀容轉戰商界

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-03-12 20:15

有「清純張栢芝」之稱的楊埕在去年3月約滿TVB後離巢，而劇集《失憶24小時》就是她的告別作。在劇中飾演Coco的楊埕，雖然戲份不多，但她與黃建東的一場車震戲就相當出位。只穿上黑色Bra的楊埕與黃建東在車廂內親熱，兩人忘情激吻，畫面大膽，她更在IG留言道：「作為一個演員，假如遇到好角色，豁出去是必然的。最轟動的吻～錫到咀巴都乾了～有人呷醋嗎？」

+ 21 + 21 + 21

現年27歲的楊埕曾在2014年參選港姐，被外界封為「清純張栢芝」，不過因為前公司合約問題而退選，翌年她代表香港參加《國際小姐競選》，直至2017年簽約TVB，首部拍攝的劇集就是重頭劇《再創世紀》，之後她在《白色強人》、《十二傳說》、《兄弟》等都有演出。在去年播出的台慶劇《使徒行者3》中，在首集出場的楊埕飾演台妹二寶，她在拍攝前苦練台語，更獲林峯親自指點！

楊埕首部劇集是在2018年播出的《再創世紀》，她在劇中飾演周勵淇的秘書。（電視截圖）

楊埕在《使徒行者3》中飾演台妹二寶。（YouTube影片截圖）

+ 15 + 15 + 15

除了發展演藝事業之外，楊埕早在2017年就投資過百萬，與好姊妹一起開美容院，但最後竟被朋友呃錢，她曾在接受《香港01》訪問時表示有陰影：「而家唔夠膽做生意！因為我第一次做生意嘅時候，同過朋友做美容院，一齊夾錢，諗住搞大間舖同買咗好多儀器，但後來俾人呃咗，都呃咗唔少。」不過楊埕在2019年年初就宣布再戰商界，投資了六位數開設製作公司，而她在去年離巢後就集中精力搞好公司，搖身一變成為女強人！

楊埕在去年3月約滿後離巢，集中精力搞好製作公司。（IG@yeungchinggg.terra）

可惜事業得意，愛情失意，去年6月楊埕突然被爆與男友Marco發生糾紛，她及後因涉嫌傷人被捕，雖然最後雙方都不獲起訴，事件經已平息，但她之後接受訪問時，憶述當時Marco酒後失控，用刀𠝹她塊面，令她的臉上留下疤痕，要化妝遮蓋。楊埕坦言身心受創，甚至抑鬱，更因為被誤會而痛失不少工作機會，幸好她在家人及好友的鼓勵下走出低潮。今年1月楊埕宣布改名，將原本的英文名Sabrina改為Terra，重新出發！