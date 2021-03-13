博愛歡樂傳萬家｜TVB三大破冰後首個大騷　眾星雲集欣宜低胸出場

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-03-13 23:00

無綫電視（TVB）與四大唱片唱片在約2009年鬧出「HKRIA版權風波」，自始四大唱片公司全面退出TVB的勁歌金榜及頒獎禮，2011年有破冰跡象，2013年1月平息並在同年3月解決，但之後又再次鬧翻，令環球唱片歌手幾近絕跡於TVB，其他三大則偶然派台到勁歌金榜，但不參與頒獎禮。

今晚（13/03）慈善籌款節目《博愛歡樂傳萬家》，香港音像聯盟（HKRIA）的唱片公司派歌手出席。（電視截圖）

今年頭曾志偉出任無線綜藝、音樂製作及節目副總經理，隨即與香港音像聯盟（HKRIA）達成協議，今晚（13/03）慈善籌款節目《博愛歡樂傳萬家》，是版權風波後三大唱片公司首次派歌手於TVB亮相，出席歌手包括江海迦（AGA）、李幸倪（Gin Lee）、鄭欣宜、陳柏宇 、林奕匡、泳兒、林欣彤、C Allstar、小肥等，而星夢則只派了菊梓喬（HANA）、王灝兒（JW）兩位歌手出席，

大部份歌手都是唱自己經典歌曲。（電視截圖）

眾位歌手都在節目中唱出自己的名曲，有JW的《矛盾一生》、泳兒的《花無雪》等等，不過要數最經典的表演，就一定是汪明荃（阿姐）開金口唱出名曲《紫玉釵》，最後由李幸倪（Gin Lee）唱出《開錯燈》作為壓軸表演。

汪明荃（阿姐）都有開金口，難得！（電視截圖）