大步走．短劇評一｜勵志但不熱血缺追看性　三大問題已浮現

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-03-15 08:00

《大步走》第1-5集劇評

無綫（TVB）劇集《大步走》已經播出一周，風格明顯與以上幾套劇集不同，故事套路簡單，有尋親，有師徒情誼，有感情糾葛，當然最終還是想籍由跑步這個運動帶出生命需要向前，要斷捨離，放下過去展望未來的大道理。勵志劇固然好，但仍然存在不少問題需要改進。

《大步走》的理念是好的，但單看頭五集，劇情鬆散的問題已十分明顯。（《大步走》劇照）

主線模糊不清

不止是《大步走》，其實不少勵志劇都存在住「劇情鬆散」這個毛病。劇集主題圍繞着「競風社」而進行，但卻缺少了一個讓觀眾追看的原因。究竟是看陳山聰（飾袁力）怎樣帶領「競風社」重回輝煌時代，還是劉穎鏇（飾袁雙雙）尋親，抑或是姚子羚（飾何家欣）籍由跑步尋找生命意義？堅持睇完頭五集，就只有「究竟成套劇講乜？」的感想，失焦其實是電視劇的大忌。

日漫有很多運動題材，不妨參考一下。（《大步走》劇照）

如果再拍同類型運動題材的劇目，其實可以參考日本漫畫故事的套路，為這個運動設立一個大賽目標，故事中主角一起朝着這個目標前進，中間再滲出一些人生道理，就好似十多年前爆紅的日漫《衝鋒21》一樣，既勵志又熱血。跑步題材並不一定是沉悶的，加少少情節就可扭轉整套劇的命運。

值得一讚的是，《大步走》題材較特別。（《大步走》劇照）

「跑步」主題未夠強烈

跑步是近年大熱的運動，基本上每十個香港人最少都會有一個人有跑步習慣，以此為題材當然吸引到一定的觀眾群，但《大步走》卻不小心地忽略了沒有跑步習慣的一群。如果劇情只單純是尋親或是為社團搵贊助這些，實在是沒什麼吸引力，而且「跑步」這個主題也未夠強烈，反而感情、親情較重。

雖然說後期劇情可能更加精彩，但如果頭五集就開始「趕客」的話，後期收視的成績亦不見得會好。以跑步為主題，最低限度都要加一些跑步知識，才會令人產生興趣。

劇情真係有啲悶。（《大步走》截圖）

捉到鹿唔識脫角

高收視，成功的劇集必定會有一個元素：「懸念」。不一定是要什麼千里追兇，滅門慘案，或是誰是幕後黑手和Final Boss，而是適當地加入一些「問號」，引起觀眾興趣持續地追看，就好似第一集姚子羚（飾何家欣）長命式跑步一幕，就十分吸引，會令觀眾產生疑問：「姚子羚為乜而跑？」不過《大步走》亦有另一個「捉到鹿唔識脫角」的問題，劉穎鏇（飾郭貝兒／袁雙雙）的身世之謎是劇中最有看頭的「懸念」，應理可鋪排一下她怎樣尋親，描寫多些她在蔣志光（飾郭皇普）的感情以及取捨，不過下一集就立即揭曉了陳山聰（飾袁力）就是她的生父，白白浪費了一個好點子。

冇懸念就冇追看度。（《大步走》截圖）

五集過去，雖然題材勵志，但追看度則似乎差強人意，亦缺少了共鳴感，對沒有跑步習慣的人來說更會覺得它離地。雖然第1-5集收視未見街，但從《大步走》讓路9點半予《愛美麗狂想曲》這個更動來猜測，其實已估到收視成績不見得十分好。希望下星期的劇情會再加把勁吧。

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