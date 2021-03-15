岑麗香連身孕婦裝勁有少女味　網民大讚戴出十萬名錶的真正意義！

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-03-15 15:24

昨天幫兒子慶祝兩歲生日。（IG：heungheungeliza）

岑麗香（香香）早前宣布懷上第二胎，至今已懷了7個多月，在上月情人節宣希小孩性別是男孩，而在昨天（14日）白色情人節當天便兒子Jacob慶祝兩歲生日，相當溫馨。

今天（15日）香香在IG發希新相，相中她身穿藍色的孕婦連身裙，同時露出甜美笑容，就算是懷孕的她也勁有少女味，香香並以英文寫道：「Monday blues, but make make it」，短短半小時已接近超過萬人讚好，不過網友們的焦點卻放在她穿戴的手錶，發現她戴的是價值超過十萬的勞力士潛水錶，果然好搶眼。

然而，香香新相最最最「有趣」的地方，並非價值十萬的靚錶，而是變成「捉錯處」的相片。首先，戒指戴了在尾指，令正身懷第二胎的岑麗香被網民質疑「離婚」；第二，是香香被指戴出「名錶的精髓」，因為香香的錶面是倒轉的，錶面上12點在下方，明顯是戴錯了，不過卻完美表現出戴錶是給別人欣賞，而非用作自己看時間的精髓所在！

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