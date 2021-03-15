黑道律師文森佐︱宋仲基扮Gay接近金聖喆　摸面攬腰變甜蜜BL劇

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人氣韓劇《黑道律師文森佐》（Vincenzo）昨晚播出第8集，宋仲基為了阻礙「巴別集團」與銀行的簽約，他不惜扮Gay接近飾演銀行總裁的金聖喆，上演了一場令觀眾哭笑不得的BL戲碼，成功令收視上升至最高11.292%。

宋仲基乘白馬出場，打算色誘金聖喆。（Netflix截圖）

宋仲基和全汝彬成功令「巴別集團」陷入資金缺乏，得悉對方想說服「新廣銀行」投資後，宋仲基不惜扮同性戀接近總裁金聖喆。乘着白馬出場的宋仲基，一句說話都未講就把金聖喆深深吸引住，兩人繼而再約去飲酒又去遊樂場。宋仲基和金聖喆又摸面又攬腰，見到宋仲基被逼又無奈的樣子，劇迷都表示相當搞笑，亦大讚BL戲碼夠甜蜜又賞心悅目。

按圖睇宋仲基帥氣出場一幕：

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金聖喆勁冧宋仲基！（Netflix截圖）

《黑道律師文森佐》一秒變BL劇！（Netflix截圖）

最後宋仲基成功令「巴別集團」和金聖喆當眾出醜，但這同時亦意味着宋仲基等人之後或會面對更大的危險。第9集預告中可見，「巴別集團」背後的小動作愈來愈多，玉澤演一句「只要答應不殺人就可以了吧？」，難道正在暗示之後宋仲基方會遇到性命威脅？

宋仲基成功令金聖喆當眾出醜。（Netflix截圖）

「巴別集團」和宋仲基方之間的戰爭準備要開始了。（Netflix截圖）

按圖睇宋仲基、金聖喆甜爆BL場面：

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