東張西望｜公屋半夜常播喃嘸歌同打齋聲　何沛珈直擊揭恐怖真相？

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-03-14 21:00

無綫節目《東張西望》不時會報道社會上的大小事件，日前播出的一集就引起網民熱討。事緣在大圍顯徑邨顯慶樓有居民投訴，近半年於凌晨時分經常傳來誦經音樂、喃嘸歌和打齋的聲音，有時甚至播到翌日7點，非常恐怖且滋擾。女主持何沛珈（前名何孟珊，Roxanne）於是勇闖涉事單位敲門追查，她的表現獲網民大讚。

Roxanne到訪涉事單位。（《東張西望》電視截圖）

受影響的居民將恐怖誦經音樂錄下，聽到Roxanne都毛管戙，而更過份的是那間屋的住戶連年初一也不放過，一直播到早上7點，徐小姐不時被音樂嚇醒，而其他樓上樓下的居民也被「嚇餐死」，有街坊更表示被吵到睡不着，「晚晚喺度播，收工好似返殯儀館咁啊」。徐小姐除了指音樂令到她很不安，情緒不平靜。他們曾向管理處投訴後，於是報警，警察敲門，當下那住戶會停止播放，但警察走後，音樂就再播到天亮。

Roxanne不斷敲門和提問，但沒人回應。（《東張西望》電視截圖）

據知，該單位住着一對父母和一個中年的兒子，不過行蹤神秘，幾乎與世隔絕。有傳聞指這個單位受到樓上單位的噪音滋擾在先，所以以牙還牙。Roxanne最後親自到訪該單位，除了敲門，又有在門外提問，因為她聽到屋內有人，但他沒有作出回應，而他們發現了大門上有被破壞過的痕跡。有指《東張》攝製隊到訪後，恐怖梵音停止了幾天，不過之後又再捲土重來，更有時改播其他恐怖音樂，實行要嚇死人。節目組曾向房署查詢，房署表示有關單位已於租者置其屋計劃下出售，屬於私人物業。而節目播出當日，再派出黃愷怡（Jasmin）到訪，她在走廊聽到疑似是「雞啼聲」的音樂，不過也是沒有人應門。

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而Roxanne也在IG發文表示︰「《恐怖鈴聲》——明白每個人都會有自己的故事，可能會因為自己的不憤；可能會因為自己的喜好；可能會因起到某些作用，但是無論什麼原因，我們都不能夠因為自己的緣故而影響他人。最後希望能夠借今次報道幫助事主，得到關注，期待大家都可以多一份關懷、顧己及人的心。#東張西望」

同場加映，主持Roxanne的靚相︰