影視博覽2021｜《翡翠歌星賀台慶》重新返嚟　有幾多歌手會出席？

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-03-16 07:00

香港影視娛樂博覽將於2021年3月15至4月12日舉行，六大項目當中其中一項是香港國際影視展（線上版），TVB也有在影視博覽上參展，早之已跟大家介紹過12部劇集，沒有太大新意，因為始終早有消息，甚至已經拍完。不過，在綜藝方面，可能因為曾志偉回歸的關係，今次絕對有新鮮感，而不再是飲食、旅遊等普通節目。

相隔12年，《翡翠歌星賀台慶》將於2021年台慶月再度舉辦，全港男女歌手同台Re-Union，TVB再次與樂壇Crossover，由一眾歌星進行分組PK賽，包括：男女歌手對唱、即興音樂劇場、運動唱歌大挑戰、超短歌曲接力唱、實時換裝、刺激小遊戲。

當年《翡翠歌星賀台慶》真係粒粒皆星。（節目截圖）

即睇更多1992年《翡翠歌星賀台慶》精彩畫面：

+ 5 + 5 + 5

而為迎接東京奧運，TVB將會舉行《明星運動會》，TVB將召集全港藝人、歌手、名人等等，在運動場上一展身手，埋身較量，進行連場緊張刺激的專業賽事！另一邊廂，一班缺乏體育細胞，但係又超級好玩的藝人，亦要湊湊運動熱，進行連場另類運動比拼。

在星期日時段，除了有早前傳出的《勁曲金歌》之外，還會新開《週日大綜藝》探討最Update熱門時事、城市熱話，又是一個全香港歌手上嚟一展歌藝的表演平台，亦會有遊戲環節，同觀眾互動。

同場加映：TVB藝員訓練班擁50年歷史成香港影星搖籃 曾出產過11個影帝影后

+ 5 + 5 + 5

再睇頭十期訓練班仲有咩藝員留喺TVB：