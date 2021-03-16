失憶24小時．劇透｜郭晉安終搵到主謀　譚俊彥發現殘忍真相

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-03-16 08:00

無綫（TVB）劇集《失憶24小時》第22集劇透。

《失憶24小時》上集講到，一言（譚俊彥飾）把所知告訴耀中（郭晉安飾），耀中怕他知道自己是綁架案的一份子，急與炎星（譚偉權飾）聯絡，炎星卻只想找到梁爽（唐嘉麟飾）的贖金藏在哪裡。小豆（劉思希飾）辭職，柏豪（胡㻗飾）急找她；時蠔油豆走失，二人合力找回，柏豪向小豆表露心跡。耀中及炎星去看梁爽，梁爽突然醒來亂叫，未幾又再昏迷。紀細（李嘉飾）出現欲謀殺梁爽，被警察拘捕後卻逃去無蹤。一言從新聞看見紀細的樣子，懷疑他是綁匪，找耀中商討！

假錢！（預告截圖）

即睇更多《失憶24小時》結局篇精彩畫面：

+ 21 + 21 + 21

以下內容有劇透，逃生門在此：

失憶24小時｜江欣燕張達倫上演連場激情床戲 曾半裸上陣拍廣告

失憶24小時｜王君馨繼續失蹤恐慘遭毒手 張達倫是全劇最大反派？

最新一集《失憶24小時》講到，海晴（湯洛雯飾）見小豆與柏豪發展順利，既高興又羨慕，偏偏一言卻與自己保持距離。一言到醫院查探梁爽甦醒了否，遇見炎星便暗中拍照，讓鷹哥（張智軒飾）調查。耀中發現綁架案主謀身分，意外不已。耀中得知冠一（方哲翷飾）不想見自己，心靈大受打擊，在炎星煽動下，決定勒索綁架案主謀。耀中為冠一及弟妹安排好一切，順美（江欣燕飾）感其有點反常，同時順美發現雲思（張達倫飾）說謊，感到心淡。一言在耀中手機中安裝竊聽程式，得知他與炎星圖謀勒索，更從手機對話中得悉殘酷真相！

跟蹤疑兇。（劇集截圖）

即睇更多《失憶24小時》最新一集精彩畫面：

+ 11 + 11 + 11

同場加映：TVB藝員訓練班擁50年歷史成香港影星搖籃 曾出產過11個影帝影后

+ 5 + 5 + 5

再睇頭十期訓練班仲有咩藝員留喺TVB：