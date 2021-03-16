鄭爽遭張恆律師曝光天價片酬　在「限薪令」時期收1.9億港元拍劇

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-03-16 19:33

內地女星鄭爽1月18日遭前男友張恆爆出代孕兼棄養而全面停工，兩個月來二人仍然糾紛不斷。今日（16日），鄭爽同張恆之間的民間借貸糾紛案正式展開二審，有內地媒體公開了張恆代理律師近日的訪問內容，當中意外曝光了鄭爽的片酬。

鄭爽同張恆有多個官司要打。（微博@女兒們的戀愛）

在張恆律師披露的細節中，鄭爽與張恆在2019年共同參加的戀愛真人騷《女兒們的戀愛》總報酬為2400萬元（約2867萬港元），張恆作為鄭爽的經理人兼出演演員，因此演藝合約共兩份，鄭爽本人簽署一份，張恆同鄭爽爸爸簽了一份。當時鄭爽亦有其他綜藝邀約，但因該真人騷酬勞更高，所以說服張恆一起參加，還提出如果收到這筆錢，兩人以「四六開」收取。除此之外，張恆律師還透露，鄭爽在出演某電視劇的過程中，從談判到收全款，均是張恆為其處理相關事宜，而該劇集的總片酬為1.6億元（約1.9億港元）。

鄭爽張恆曾經甜蜜過。（微博@女兒們的戀愛）

其實早在鄭爽張恆代孕事件爆發後的第二日，曾有內地記者爆料鄭爽曾在「限薪令」時期頂風作案，以1億元片酬接拍劇集《新倩女幽魂》（後更名：《只問今生戀滄溟》），看來並非空穴來風。

有內地記者在鄭爽張恆代孕事件爆發第二日就透露其曾經以1億接拍電視劇《新倩女幽魂》，qnyh為倩女幽魂的拼音首字母縮寫。（微博截圖）

明星的片酬向來是網友熱衷的話題，早在2018年就有媒體統計過圈中的「天價片酬」現象，並發布了6位電視劇片酬超過5000萬（約5973萬港元）的明星，包括孫儷、周迅、霍建華、鍾漢良、倪妮以及陳坤，當中倪妮以9800萬（約1.2億港元）遙遙領先，令眾人驚嘆！而鄭爽的1.6億片酬無疑是刷新了紀錄。除此之外，周冬雨2019年拍攝的劇集《幕後之王》的片酬也於去年曝光，合計1.09億，而鄭爽的1.6億無疑是刷新了紀錄。