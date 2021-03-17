失憶24小時．劇透｜王君馨疑與綁架案有關　姜大衛冒雨上山好可疑

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-03-17 01:00

TVB劇集《失憶24小時》第23集劇透。

《失憶24小時》上集講到Dr. Nam（湯洛雯飾）見豆豆（劉思希飾）與簡醫生（胡㻗飾）發展順利，既高興又羨慕，偏偏蒙一言（譚俊彥飾）卻與自己保持距離。蒙一言到醫院查探喪屍（唐嘉麟飾）甦醒了否，遇見揦鮓星（譚偉權飾）便暗中拍照，讓私家偵探鷹哥（張智軒飾）調查。吳中（郭晉安飾）發現綁架案主謀身分，意外不已。吳中得知囝囝一哥（方哲翷飾）不想見自己，心靈大受打擊，在揦鮓星煽動下，決定勒索綁架案主謀。吳中為一哥及弟妹安排好一切，吳順美感其有點反常，同時她發現伊雲思（張達倫飾）說謊，感到心淡。蒙一言在吳中手機中安裝竊聽程式，得知他與揦鮓星圖謀勒索，更從手機對話中得悉殘酷真相，原來吳中有份參與綁架案。

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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最新一集講到吳中參與綁架蒙一言之事終曝光，因吳中捨身相救，蒙一言沒向警方供出實話。伊雲思欲取回藏在吳中屋企的錢，吳順美得知，不滿他由始至終都是利用自己，要求跟他對分巨款。不過伊雲思告知她一個秘密，她遂願意不收分文。

Peter（姜大衛飾）風雨交加仍往行山，相當可疑！（劇照）

綁架案主謀意外被捕，眾人以為此事水落石出之際，警察卻追尋Freeya（王君馨飾）的下落，認為她跟案件有很大的關聯。警方的調查觸動了Peter（姜大衛飾）的神經，風雨交加仍往行山，舉措甚是可疑！

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