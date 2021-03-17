大步走｜高妹劉穎鏇完美駕馭所有衣着　重溫出道5年來最靚造型

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-03-17 20:15

無綫劇集《大步走》以田徑為主題，主角除了有本身熱愛跑步的陳山聰和姚子羚外，運動型女生劉穎鏇（Tiffany）也迅速吸引了觀眾的注意。Tiffany於2016年選港姐奪得亞軍後入行，當選後在娛圈發展。開頭Tiffany以參演綜藝節目為主，有《學是學非》、《3日2夜》等等，頗有觀眾緣。近期她開始演戲份重的角色，備受重用和力捧，拍攝中的新劇《青春不要臉》也擔正做女主角，入行短短5年，機會不斷。

Tiffany在劇中常以跑步裝示人。（《大步走》劇照）

Tiffany 身高有1.76米，是高妹一名，她在美國洛杉磯長大，擅長打籃球，高中時期曾參與不少女子籃球賽，亦曾代表球隊往加州比賽且獲得第二名，是運動健將，所以有一身健康膚色和完美身段。在周二（16日）播出的一集，就見到Tiffany飾演的Belle拍攝代言宣傳片時的索爆運動Look。其實她入行以來都有不少令人深刻的造型和演出，立即跟大家重溫一下！

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