大步走｜高妹劉穎鏇完美駕馭所有衣着　重溫出道5年來最靚造型

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

無綫劇集《大步走》以田徑為主題，主角除了有本身熱愛跑步的陳山聰和姚子羚外，運動型女生劉穎鏇（Tiffany）也迅速吸引了觀眾的注意。Tiffany於2016年選港姐奪得亞軍後入行，當選後在娛圈發展。開頭Tiffany以參演綜藝節目為主，有《學是學非》、《3日2夜》等等，頗有觀眾緣。近期她開始演戲份重的角色，備受重用和力捧，拍攝中的新劇《青春不要臉》也擔正做女主角，入行短短5年，機會不斷。

Tiffany在劇中常以跑步裝示人。（《大步走》劇照）

Tiffany 身高有1.76米，是高妹一名，她在美國洛杉磯長大，擅長打籃球，高中時期曾參與不少女子籃球賽，亦曾代表球隊往加州比賽且獲得第二名，是運動健將，所以有一身健康膚色和完美身段。在周二（16日）播出的一集，就見到Tiffany飾演的Belle拍攝代言宣傳片時的索爆運動Look。其實她入行以來都有不少令人深刻的造型和演出，立即跟大家重溫一下！

點擊下圖逐格看︰

+55
+55
+55

同場加映︰多圖｜利穎怡貼廣告相宣布風癩好返晒　Fit爆身材勁吸睛！

多圖｜利穎怡貼廣告相宣布風癩好返晒　Fit爆身材勁吸睛！

+42
+42
+42
樓盤傳真｜52萬裝461呎屋修正三尖八角形廳　仲變多個儲物室出嚟
張文采貼相自爆臉上有暗瘡凹凸洞︰平時可以用美肌但見到真人就……
影視博覽2021｜ViuTV推6劇參展　陳漢娜夥拍金像級新人擔正演新劇
盤點圈中有悲慘身世的藝人　有人經歷過家暴有人窮到冇飯開
安樂蝸｜70萬裝685呎改間隔變大客廳　白色增空間感營造北歐風格
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。