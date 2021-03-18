明星天價片酬不只鄭爽　周冬雨2017年拍劇賺1.3億

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-03-18 12:28

鄭爽同張恆的民間借貸糾紛案於16日展開二審，張恆代理律師在接受媒體訪問的過程中，公開了鄭爽、張恆參加真人騷《女人們的戀愛》以及鄭爽拍攝劇集《只問今生戀滄溟》（原名《新倩女幽魂》）的片酬，分別為2400萬元（約2867萬港元）同1.6億元（約1.9億港元），簡直驚為天人。

鄭爽天價酬勞令眾人震驚。（VCG）

鄭爽的天價酬勞曝光後，引起網友熱烈討論，紛紛表示其德不配位，演技完全不值：「請周迅章子怡也到不了這價吧」、「無語，演技那麼差怎麼好意思拿天價片酬」、「娛樂圈真賺錢啊」等，更翻出2018年內地官媒曾經發布的明星「天價片酬」舊文，發現眾多實力派比起鄭爽的價錢都相差甚遠。

早在2018年8月，內地三大網站平台與六間電視劇公司曾聯合發表聲明，共同抵制藝人天價片酬，要求單個演員的單集片酬（含稅）不得超過100萬人民幣（約119萬港元），總片酬不得超過5000萬人民幣（約5973萬港元）。

愛奇藝、優酷、騰訊視頻、正午陽光、華策影視、檸萌影業、慈文傳媒、耀客傳媒、新麗傳媒聯合發布「關於抑制不合理片酬，抵制行業不正之風的聯合聲明」全文。（微博@人民日報）

據新京報、財經網當年公開的明星拍攝電視劇片酬顯示，超過5000萬的明星共6位，分別是孫儷、周迅、霍建華、鍾漢良、倪妮、陳坤，其他片酬過千萬的明星還有陳曉、趙薇、楊冪、趙麗穎、馬天宇、海清、杜淳、陳學冬。

除此之外，周冬雨2017年拍攝劇集《幕後之王》的片酬也在去年被曝光，合計1.09億（約1.3億港元），而男主角羅晉的片酬也有7714.15萬（約9214萬港元）。

在2019年4月，中國廣播電影電視社會組織聯合會電視製片委員會發布《關於嚴格執行電視劇網絡劇製作成本配置比例規定的通知》，要求從業人員嚴格執行限薪政策，一套劇集中，全部演員的總片酬不超過總成本的40%，當中主要演員不超過總片酬的70%，其他演員不低於總片酬的30%。如出現上述情況，製作方無正當理由或隱瞞不報，廣電總局可視情況依法採取暫停直至永久取消劇碼播出、製作資質等處罰措施。

據悉，鄭爽主演的《只問今生戀滄溟》於2019年4月19日開機，8月煞科，正是「限薪令」時期，但卻收了1.6億（約1.9億港元）酬勞，而因為鄭爽被廣電總局封殺，目前該劇已禁播，不知道後續會如何。