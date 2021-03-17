失憶24小時｜范文雅靠性感一度上位　入行8年發展平平演無名角色

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-03-17 19:45

TVB劇集《失憶24小時》踏入結局篇，除了綁架案的真相吸引觀眾追看之外，劇中亦不乏福利場面。繼上周一集四場親熱戲之後，在昨晚（16日）播出的一集中，伊雲思（張達倫飾）去到按摩店揼骨，而幫他揼骨的「按摩女郎」以短褲上陣，雖然戲份不多，但就成功引起關注，不少網民都認出她就是憑旅遊節目《3日2夜》而彈出的范文雅（Aliya）！

范文雅（Aliya）憑旅遊節目《3日2夜》而彈出。（電視截圖）

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Aliya曾在《2010年度墨爾本華裔小姐競選》中勇奪冠軍，之後她在2012年代表墨爾本來港參選《國際中華小姐競選》，成功入圍最後十強，同年簽約TVB正式入行。Aliya初期主要擔任主持，直至在旅遊節目《3日2夜》中大騷Fit爆身材，成功打響名堂，轉入劇組後多數飾演性感角色，當中她在處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演Coco，更色誘歐瑞偉，憑着超姣的演繹成功令人留下深刻印象。

Aliya在處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演Coco，更色誘歐瑞偉。（電視截圖）

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雖然Aliya一向以性感作為賣點，但直至入行第6年她才有機會在劇集《BB來了》中飾演一個配角，劇中飾演Sharon的她先是有一場於車廂內色誘黎諾懿的戲份，傲人身材令黎諾懿睇到眼凸，之後更有一場辦公室情慾戲，穿上吊帶裙的Aliya更胸壓黎諾懿，相當出位！

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不過之後Aliya在劇集中多數都是客串演出，甚至是飾演一些沒有名字的角色，出場只有短短幾幕，而她在《失憶24小時》中就飾演一位無名按摩女郎。其實Aliya擁有澳洲蒙納士大學風險投資管理碩士文憑，不但有高學歷，還有出眾外形，但入行8年以來發展平平，不少粉絲都大感可惜。