【德妃傳】傳製片已同李冰冰接觸女主角事宜　趙麗穎做少女時期？

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-03-17 15:30

內地電視劇《甄嬛傳》、《如懿傳》作者流瀲紫最近在朋友圈透露完成第三套作品《德妃傳》的劇本終稿，主要講述孝恭仁皇后烏雅氏的故事，重頭戲聚集在中老年時期，女主角於中年逆襲反撲爭寵，老年野心勃勃奪權。

有消息透露，《德妃傳》即將開拍，製片人同《如懿傳》一樣，由黃瀾擔任，有指她已率先聯絡李冰冰，希望促成合作。不過劇中有一些女主角年輕時的戲份，但年近50的李冰冰扮少女，會有些力不從心，加之周迅、章子怡之前做「少女」都飽受詬病，所以有意找趙麗穎共同合作該項目，前三分一由趙麗穎完成，自己由中年打後再開始演。

李冰冰已10幾年無拍電視劇。（微博@李冰冰工作室）

如果真是這樣的模式，除了成本同製作給項目方添加難度之外，另一方面，趙麗穎現在也是85後花旦之一，不少網友認為她自己已經可以擔當大女主戲份，未必願意做李冰冰少女時期，且趙麗穎年紀也不算太小，兩人樣貌完全不是同一類型，因此也有些違和。

趙麗穎比較可愛活潑，李冰冰則比較知性優雅。（微博@趙麗穎工作室）

其實李冰冰與趙麗穎是「和頌傳媒」的合夥人，前者雖是電視劇出身，但之後轉戰大熒幕，且近兩年無新作推出，而對上一套劇集已是2006年播出的《再生緣之孟麗君傳》；反觀後者一直活躍於電視圈，尤其擅長古裝劇，幾乎套套都口碑收視雙收，兩人能否合作，還有待觀望。