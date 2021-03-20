【大宋宮詞】劉濤演繹宋朝首位攝政皇后劉娥　同呂雉武則天齊名

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-03-20 11:30

由李少紅執導，劉濤、周渝民主演的古裝劇《大宋宮詞》將於20日首播，劇集將「咸平之治」同「仁宗聖治」設立為歷史背景，以劉娥（劉濤 飾）同趙恆（周渝民 飾）的愛情故事為主線，講述由公元985年到公元1033年間，北宋真宗時代的名臣、宗族以及周邊國家之間的幫交相互依存、相互牽制的故事。

《大宋宮詞》於2018年已經完成拍攝，積壓了近3年才播出。（微博@大宋宮詞）

歷史上的劉娥是宋真宗趙恆的第三任皇后，諡號「章獻明肅」皇后，宋朝第一個臨朝稱制（指皇后、皇太后或太皇太后等女性統治者代理皇帝執掌國政）的女主，常與呂后、武后並稱，後世稱其為「有呂武之才，無呂武之惡」。然而，劉娥出身微賤，尚在繈褓中時已成為孤女，一直寄人籬下，稍大後成了歌女，且很小就嫁人，但竟然能夠入宮、做皇后，並扶持新皇子，甚至掌權治天下，實在令人難以想象，相信這也同宋朝民風開放有關係。

劉濤令人期待。（劇照）

由於劉娥一生都喜用帝王服飾，至死都不願還政於宋仁宗，因此引起朝野非議。而在宋朝之後，隨著《狸貓換太子》等文藝作品廣為流傳，大家對劉娥的印象都是狹隘妒忌、殘害忠良，甚至企圖謀奪大宋江山的「奸妃」形象。

在宋真宗後期，劉娥逐漸掌握朝政大權，到宋真宗駕崩後，劉娥臨朝稱制。（劇照）

在最新發布的預告片中，服裝、道具、場景都非常精緻，都算是製作精良，更加入了「狸貓換太子」的情節，不少網友都認為，雖然算不上歷史正劇，但題材很適合影視化，畢竟劉娥的一生確實傳奇。