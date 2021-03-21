失憶24小時．劇評｜故事懸念十足開咗個好頭　15集完劇會更精彩

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-03-21 07:30

TVB劇集《失憶24小時》在昨晚（20日）播出大結局，作為一部黑色幽默懸疑劇，亦是視帝郭晉安近年少有的喜劇演出，不少觀眾都大感期待。不過劇集收視未如理想，不但未能突破23點，更被批悶場，但其實劇集的主線綁架案懸念十足，由綁架案引伸出來的失蹤案亦夠吸引，不過因為劇集中段太過拖曳而令追看性大打折扣，甚至連大結局都拖戲，實在可惜。

一單綁架案將吳中（郭晉安飾）同蒙一言（譚俊彥飾）兩個截然不同的人物串連起來。（劇照）

郭晉安回歸喜劇演繹小人物

曾三度奪得視帝的安仔近年演了不少嚴肅角色，奸角形象更是深入民心，但其實他曾兩度憑着「阿旺」獲封最佳男主角。今次安仔在劇中就演繹一個市井小人物，爛賭成性、大話連篇，但同時又好愛錫囝囝，他在演繹時將這個小人物拿捏得很好，很多小動作、語氣、表情都非常到位，而他面對着囝囝流露出情感豐富的一面，被囝囝嫌棄時痛哭的一幕又完全表達到一位爸爸心碎的感覺，無論是搞笑戲，還是內心戲，他都完美駕馭，令觀眾代入到他的情緒中。而譚俊彥由最初的木木獨獨，到後期發揮愈來愈好，尤其是認屍的一幕演出有層次，令人刮目相看！

安仔大喊這一幕完全表達到心碎的感覺。（影片截圖）

這場認屍戲做得幾好。（YouTube影片截圖）

劇本追看性足夠 案中案更吸引

劇集監製王心慰過往的《迷》、《逆緣》等都是極具創意又有口碑的佳作，而今次《失憶24小時》就圍繞着一單綁架案，將兩個主要人物串連起來。劇中蒙一言（譚俊彥飾）無故被綁架，醒來後失憶，老婆Freeya（王君馨飾）更不知所蹤，爸爸Peter（姜大衛飾）甚至阻止他追查，劇集由最初的綁架案成功引觀眾入局，再到Freeya失蹤這單案中案，兩單案件都懸念十足，吸引觀眾投入其中，憑着種種線索一起估背後的主謀。

作為女主角的王君馨只在劇集初期出場，在綁架案發生後近乎消失，只在不斷重複的回憶片段中出現，戲份比湯洛雯、譚凱琪、江欣燕及劉思希都要少得多，慘成戲份最少的女主角。（YouTube影片截圖）

支線無謂拖慢節奏 提早收尾更佳

其實劇中有很多細節位都留下了懸念，照計應該捉住觀眾猜謎的心態，但到中段即是第11-20集就穿插了過多無謂的感情戲，遠遠偏離主題，實際上這些瑣事都與綁架案毫無關聯，結果劇情兜兜轉轉都未能更進一步，不但令到整部劇的緊張感被大大削弱，更令觀眾失去追看的意欲。雖然劇集踏入結局篇劇情緊湊又刺激，但不少觀眾已經被前十集的無謂劇情「逼」到棄劇，中段「東一忽西一忽」的劇情純粹是凑夠集數，而大結局兩個鐘的劇情亦犯了同一個毛病，單單是Peter交代所謂的犯案過程已經佔了近一個鐘，之後又是回憶片段無限Loop。若然集中講調查真相，即是頭十集加上結局五集，其實15集已經可以講完整個故事，相信會更加精彩。

最後兩人都無罪釋放，大團圓結局。（YouTube影片截圖）

第19集甚至連播4場激情戲：

+ 57 + 57 + 57

同場加映：失憶24小時｜演員終極評核報告 譚俊彥認屍一幕演繹有層次