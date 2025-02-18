金賽綸24年悲慘人生 媽媽曾企圖帶全家輕生 家庭破碎一生被欺凌
撰文：聯合新聞網
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金賽綸16日驟逝，回顧她24年的人生，幾乎被悲慘童年、校園欺凌、網路欺凌佔據了大部份。她一路都沒有向人生低頭，卻在醉駕風波後遲遲等不到社會給她改過自新的機會，最終被壓垮。
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金賽綸兒時父母離異，媽媽帶著她和2個妹妹，在沒有經濟能力的情況下，一度嘗試要全家一起走上絕路。當時金賽綸求生意志強烈，哭喊聲喚回了媽媽的理智，但幼小的心靈從此留下難以抹滅的陰影。
她9歲成功以童星身份出道，一肩扛起全家生計，因為沒有背景資源，總是演出人性晦暗的作品。即使拍戲環境惡劣，她也從不喊苦，反而還會顧及抑鬱症媽媽的情緒，自己頂著高燒繼續拍戲。
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因為成名甚早，金賽綸求學時期遭到同學排擠、欺凌，同學曾故意約金賽綸參加聚會，然而她到場時卻發現空無一人，言語譏諷、辱罵都是家常便飯，還會偷走她的鞋子讓她打赤腳回家。金賽綸升上高中後乾脆直接輟學，在家自學取得同等學歷，靠自己的力量考上大學。
此外，金賽綸長期受到網絡欺凌，10歲和元斌合作後就被罵是狐狸精，接到「學校2020」的戲約，卻被說成搶人角色，最後戲也沒演成。有苦難言的金賽綸養成了借酒澆愁的習慣，導致發生醉駕，之後相關攻擊更猛烈，連她去打工的咖啡廳都被罵爆，只能趕快請她離開。
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和金賽綸解約的經紀公司並非不近人情，只是迫於現實壓力。但前東家還是默默替金賽綸墊付了約1600萬元台幣的違約金，讓她日後有能力再還。但金賽綸靠打工收入微薄，連基本生活都成問題，幾乎沒有還掉多少債務。
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