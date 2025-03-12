金賽綸金秀賢親吻照「被視為戀愛證據」公司一改強硬態度這樣回應

撰文：聯合新聞網
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韓國已故女星金賽綸逝世後掀起巨大風暴，她去年po出和金秀賢親密貼臉合照、又選擇在金秀賢今年2月16日生日離開人世，外界認為絕非巧合。自媒體「橫豎研究所」爆料2人交往、金錢糾紛以及激吻私密照，金秀賢這次恐怕人設崩塌。

自媒體「橫豎研究所」爆料2人交往、金錢糾紛以及激吻私密照。（橫豎研究所）

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金賽綸金秀賢被傳秘戀6年「7億韓元成奪命導火線」經紀公司急回應

昨（11）日「橫豎研究所」再爆出金秀賢和金賽綸的激吻照，不僅如此，該頻道稱訪問了金賽綸的媽媽：「再次提到這個已不在我身邊孩子，是為了挽回名譽，並不是為了獲得什麼，也不是為了挑起紛爭」，並表示：

「我只想要她生前演技受到認可的名譽被大家記住，不是要成為誰茶餘飯後的話題，請幫我恢復她作為演員的生前名譽。」

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金賽綸突然去世死因未明　忌日與金秀賢生日撞期　網民：毛骨悚然

而對於「橫豎研究所」的再度爆料，金秀賢的經紀公司Goldmedalist一改先前強硬的態度，根據韓媒「OSEN」報導，Goldmedalist表示：

「會盡快整理好聲明後發布。」

10歲的金賽綸在《大叔》展現超強演技，甫出道即爆紅。（《大叔》劇照）
金賽綸15歲時的模樣。（視覺中國）

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