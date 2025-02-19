直播靈接觸｜《破‧地獄》梁師傅講解太平清醮由來:打醮使費幾百萬

《直播靈接觸》昨晚（18日）一集主題為「太平清醮的神跡」，請來喃嘸師傅梁俊。梁師傅為家傳喃嘸師傅，他早前曾為電影《破‧地獄》提供法科意見。節目中他分享太平清醮的由來，上月他剛主持元朗沙江圍6年舉行一次的打醮活動，他說︰「太平清醮其實係同神嘅一個約定，神明同我哋約好每隔一段時間一次嘅約會或者叫一個 party。我哋會請一班神明落凡間參加呢個 party，主要係想超幽酬神，即係超渡亡靈同酬神。」梁師傅表示古時民間都喜歡求神問卜，遇有瘟疫等天災過後，會用打醮酬謝神恩。

《直播靈接觸》昨晚（18日）請來喃嘸師傅梁俊擔任嘉賓。

梁師傅表示自家三代都替沙江圍主理太平清醮，每趟費用都不菲，他說︰「一次打醮使費要幾百萬，因為好多儀式同表演要做，好似紙紮、 喃嘸師傅、搭棚、齋宴費等。」梁師傅透露打醮由鳴鑼打鼓開始，通知天界神仙下凡看表演，表演由喃嘸師傅負責。儀式現場會有一座約二層樓高的大士王（鬼王）坐鎮，打醮儀式完成後鬼王的紙紮像便會火化，請走鬼王。而上月的沙江圍打醮，梁師傅就拍到疑似觀音顯靈一幕，思浩接住說︰「觀音大士顯靈相歡迎cap低討論，張相似觀音大士側面，個底座係蓮花。其實古書有記載鬼王就係觀音的化身。」梁師傅透露主持多年同類儀式，是首次見到這個情況。

梁俊師傅指請走鬼王時觀音顯靈。