芊蕙子爆混血肥仔去年親認婚內出軌　稱至今未收到離婚呈請

網台「BBO」YouTuber 混血肥仔（曾達恩Tommy）捲入偷食風波，有網民影到他背著太太芊蕙子（葉芊蕙）及兩個女兒，與其頻道拍檔丁丁（丁彥均）撐枱腳。當中芊蕙子率先為事件作回應，情人節當日發文句句有骨，先表示英國可以隨時離婚，稱：「如有需要，我應該會好快收到通知。」數日後她又轟混血肥仔未能履行承諾，表示：「我也期望能於本週內獲得回覆。」

混血肥仔與老婆芊蕙子，近日正式撕破臉，雙方就分居一事各執一詞。（fb@芊蕙子）

混血肥仔老婆芊蕙子情人節發文相當有骨。（IG：@azalealubyyip）

芊蕙子在2月19日第二度公開發文，直指：「混血肥仔（Tommy）未能履行承諾。我也期望能於本週內獲得回覆。」更強調之前的回應全不屬於BBO宣傳一部份，呼籲老公「作為幕前及媒體人，理當肩負『社會責任』，宣揚正面訊息。」（IG@azalealubyyip）

而丁丁在2月19日晚上首度回應，否認介入混血肥仔婚姻，更大爆男方分居，稱自己是在確定混血肥仔與太太已簽署分居協議的前提下，才與對方了解，但最終未有發展。2月20日，終於輪到混血肥仔撰長文回應「偷食」指控，他說：「上年年頭大約二月，因生活上的問題，她曾用不同方法明確向我表達希望離婚，放棄現在的生活模式，雙方找尋自己的生活。雙方經過一段時間討論，最終達成共識分居，並之後簽下分居協議書。」他透露協議訂明資產分佈、財務安排、贍養費安排，雙方目標都是希望兩位小朋友可以在比較理想的環境下生活，自己在工餘時間亦會盡力做好爸爸責任。

丁彥均率先爆出芊蕙子與混血肥仔已分居，稱自己在確認此事才跟混血肥仔互相了解，惟最終冇發展。（IG@tingyyyyy）

丁丁指自己曾與混血肥仔互相了解，但最終並無發展。（YouTube@BBO | Black Box office）

混血肥仔被指與旗下愛將丁丁在黃金海岸餐廳撐枱腳，有網民甚至聲稱見到二人在酒店過夜，惟丁丁表示：「只是拍攝後，討論相關未來工作。」（網上圖片）

混血肥仔承認分居後了解過其他對象，惟未有發展成親密關係，他又表示：「到情人節的IG story事件發生後，Luby（芊蕙子）曾經朋友透過短訊向本人表示，需要在期限之前把物業轉讓到她名下，我答應會在她給予的期限之前給律師一個答覆，相信她較後出的IG story之『兌現承諾』亦是指物業轉讓這件事。」於是風向開始轉，一方網民認為混血肥仔卸責，將芊蕙子塑造成貪他物業的女人，而自己則是無可奈何被離婚的好爸爸；另一方面，網民則認為若去年已分居，混血肥仔與新對象約會並不構成出軌，質疑芊蕙子隱瞞分居，刻意用惹人揣測的言論令公眾覺得混血肥仔「偷食」。

混血肥仔在2月20日打破沉默，撰長文透露芊蕙子早在去年2月已提出離婚，二人有共識簽下分居協議。（資料圖片/梁碧玲攝）

而芊蕙子在21日凌晨亦就分居一事作回應，她表示自己從未收到混血肥仔或律師提交的離婚呈請，更大爆男方在去年10月親口承認婚內出軌。

芊蕙子全文如下：

**各位你好，本人在此回應以下幾點：**



截至目前，本人尚未收到或簽署任何與離婚相關的法律文件，亦未曾接獲混血肥仔（Tommy） 或其代表律師就離婚呈請的任何聯繫。



1.**關於「分居協議書」**



敬請當事人提供一份具法律效力的「分居協議書」，並盡快與我或我的代表律師聯繫，以便妥善規劃下一步法律行動。不勝感激。



2.**關於生活安排**



我一向重視生活上的安排，這不僅關乎你對我及兩位女兒的承諾，更是對我的基本保障。2024年10月12日，我在英國得悉Tommy疑似有第三者，隨後嘗試與他溝通解決問題。同月27日，他在 WhatsApp對話中親口承認婚內出軌。我因隨家庭搬遷至英國成為全職媽媽，短期内無法工作，此舉是為了讓我能安心在家照顧兩位女兒。



3.**關於居所安排**



雙方於今年1月初已分別委任律師 (solicitor）處理居所問題，期間亦透過中間人多次交涉，惟至今仍末收到你的律師正式回覆。希望你能信守承諾，不再無故拖延。



再次感謝各界關心，我對此事尚未獲得解決深感遺憾。希望混血肥仔 (Tommy)履行早前承諾，我將不作追究。



感謝大家的理解與支持。



芊蕙子指，去年10月，混血肥仔親自承認婚內出軌。（IG@azalealubyyip）

芊蕙子稱從未收到混血肥仔的離婚呈請，促請對方提交具法律效力的分居協議。（IG@azalealubyyip）