殺夫｜台灣重映還原8個刪剪片段　夏文汐41年前大膽露毛震撼影壇

大尺度電影《殺夫》相隔41年即將重登台灣大螢幕，金馬影后陳淑芳、金鐘影后楊麗音2人都有演出，2人昨（24）與原著作家李昂一同現身宣傳，暢談當年拍攝內幕，李昂更透露未來計畫拍攝女女版《殺夫》，想以女性視角重新看待這個故事，電影當年造成社會譁然，她坦言：「電影41年前放映，尺度沒辦法照我的小說呈現，我一直覺得遺憾。」如今不僅修復，還找回當年遭到刪剪的8個片段，讓她相當開心。



夏文汐在片中大膽露毛全裸演出，為當時相對保守的台灣影壇拋下震撼彈。（《殺夫》劇照）

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《殺夫》當年不僅題材、拍攝手法前衛，夏文汐在片中大膽露毛全裸演出，更是為當時相對保守的台灣影壇拋下震撼彈，李昂透露自己很欣賞夏文汐的演出，大讚她在鏡頭面前很自在，對床戲、裸露也不扭捏：

「我非常喜歡她，當時台灣有諸多限制，限制演員的想像空間，而夏文汐有奔放的自由，我非常喜歡她的表現。」



李昂透露自己很欣賞夏文汐的演出。（《殺夫》劇照）

當年在找女主角時，許多女演員知道要露、要床戲都怕毀壞形象，但夏文汐毫無包袱，導演要她做什麼，只要合理就會做，李昂直言：

「台灣沒有演員能做到她那樣。」



李昂當時有到片場探班，曾開口要求要看夏文汐現場拍攝的床戲，但導演擔心影響演員，一律清場，她直言：

「連我都看不到！」



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夏文汐的演出令人印象深刻，金馬影后陳淑芳當年以「一枝花(40)」芳齡，演出女主角夏文汐的「假面閨蜜」，端莊賢淑、美艷模樣令人印象深刻，李昂透露陳淑芳「罵人不帶髒話」、「把女主角推到險境」，閒言閒語最後讓夏文汐走上絕路，一旁的陳淑芳則露出驚訝表情：

「我在裡頭有演這樣子喔？應該是跟哪個人學的！」



《殺夫》作者李昂與演出電影的陳淑芳、楊麗音。（海鵬提供）

而她在裡面端莊優雅、外貌艷麗更讓人非常驚艷，而金鐘影后楊麗音則因拍攝《殺夫》與當時擔任場記的陳懷恩導演擦出愛火，之後走入禮堂。

李昂、陳淑芳、楊麗音出席記者會。（海鵬提供）

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