58歲港產豪放女誕女後變良家婦女　3大千金都係叻女唔考慮做明星

58歲夏文汐日前為主演經典舊作《殺夫》赴台出席活動，並接受聯合報專訪，她自從嫁給富商黃冠博之後定居美國，兩人育有3女，戲約也大量減少，她坦言比較享受現在生活，疫情期間更時常買菜回家下廚，「我本來不會煮菜的，但這幾年很包餃子、炒飯，我女兒都很愛吃，腰都變粗了，哈哈」。



夏文汐這幾年定居在美國，提到只要在當地唐人街購物，就會被粉絲認出，對方想要詢問簽名、合照，「我會否認，幸好那時都要戴口罩，疫情期間嘛，還是不要靠太近比較安全」。

夏文汐自從嫁給富商黃冠博之後定居美國，兩人育有3女，戲約也大量減少。（資料圖片）

夏文汐坦言比較享受現在生活，疫情期間更時常買菜回家下廚。（資料圖片）

夏文汐這幾年定居在美國，提到只要在當地唐人街購物，就會被粉絲認出。（資料圖片）

夏文汐表示3個女兒同樣是電影迷，從前全家也固定會在周末租片一起來看。（資料圖片）

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3個女兒同樣是電影迷，從前全家也固定會在周末租片一起來看，「她們也看過我的電影，但老實說她們比較喜歡荷里活電影，作風也都比較洋派」，夏文汐更揶揄3個女兒都是「香蕉小姐」，皮膚是黃的，思路卻比較偏向美國人，被問她們是否也想進入影視圈，她微笑搖頭，「她們都是律師、醫生，基本上電影比較像是娛樂囉」。

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