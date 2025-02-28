關東．路駅十三｜梁允瑜與黃又南日本自駕遊　不忘展現喪買本色

《關東．路駅十三》昨晚（27日）黃又男與梁允瑜(Chloe)展開「浪漫公路」之旅，由栃木縣開車出發，一直殺落埼玉縣，將會途經13個「道之駅」休息站。節目中27歲的Chloe談到出發前本來擔心跟41歲的又南會有代溝，她說︰「開工之後發現無（代溝）㗎。」她接受訪問時表示又南天南地北無所不談，又分享樂壇同影視經歷，大家傾得非常投契及開心。今趟第一次擔任主持，跟拍劇的節奏完全不同，她笑說︰「無稿畀我背，好多都係即場發揮，要個腦轉得好快，每日都好似喺度考試咁，學到好多嘢。」

今晚（28日）二人租定旅遊車參觀酒廠。

首站二人來到首個休息站，特產為水果和甜品，Chloe表示︰「栃木縣泥土靚加上日照長，種出嚟嘅水果自然贏在起跑線。」她補充該縣年產約2.5萬公噸草莓（士多啤梨），足夠鋪滿6萬個球場。此時身旁的又南眼見面前全屬「限定」產品，忍不住說︰「全部都『限定』，即係全部都買啦？」被Chloe即時制止說︰「咁又唔係，唔好衝動消費……」口裏說不但接住發揮港女口是心非特色，最後她買得最多收場，不同款式面膜買了近10包，展現購物狂本色。接住他們參觀當地的梨場，該處種植的「日光梨」又大又多汁，還即慶舉行尋找最甜、最多汁的梨比賽。賽前又南自詡「果王」，可惜落敗告終，被罰在兩分鐘內吃完整個大梨。今集主力尋找美食，下一站為一間以世一為目標的刨冰店。該處出售的刨冰足有37cm高。Chloe為嚐美食完全不顧儀態，穿上低胸裝俯身喪含刨冰。由於吃得太大口，令Chloe冰到露出痛苦表情。

全日本最大財神「惠比壽」神像高21米。

今晚（28日）Chloe繼續派福利穿上低胸裝亮相。今集二人參觀陶瓷店時，又南終於開齋購物，身旁的Chloe表現最興奮︰「大家聽到，佢終於開齋，唔係我買嘢喇。」她怕又南反悔，不斷敦促他付錢，可謂用心良苦。接住他們參觀一間昭和時期已經營的清酒廠，Chloe繼續發揮「購物狂」天性， 搜羅用白米製成的護膚品。

遊客可以自選酒杯品酒。