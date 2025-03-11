金秀賢被傳戀上15歲金賽綸「藏200張戀愛證據」陸網民批：戀童癖

韓國女星金賽綸上月16日驟逝，得年24歲。她過去曾因上傳和男神金秀賢的貼臉照而傳緋聞，且死亡正是金秀賢生日。



有傳金秀賢和金賽綸交往時，她還是未成年的15歲，兩人愛情長跑了6年。（IG@soohyun_k216）

【圖輯】點圖放大看更多金秀賢照片👇👇👇

+ 16

韓國自媒體「橫豎研究所」10日爆料，金秀賢和金賽綸交往時，她還是未成年的15歲，兩人愛情長跑了6年。

許多大陸網友質疑金秀賢直喊：

「金秀賢人設崩壞」

「他是戀童癖」



【相關圖輯】6位演過19禁電影的男神《淚之女王》金秀賢入伍前與「她」床戰（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 21

但也有人力撐男神，直言一切下定論太早。目前更傳出金賽綸家屬也提供了200多張合照戀愛證據，韓國自媒體將陸續公佈資料。

【相關圖輯】《淚之女王》金秀賢第四？韓劇男神片酬排名 這位影帝奪冠（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 17

延伸閱讀：

女星床戰宋承憲 成性奴隸遭支配「幾乎三點全露」

郝劭文喜當爸！老婆平安產下孩子：自己挑日子来的寶寶

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】