金秀賢被傳戀上15歲金賽綸「藏200張戀愛證據」陸網民批：戀童癖
撰文：聯合新聞網
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韓國女星金賽綸上月16日驟逝，得年24歲。她過去曾因上傳和男神金秀賢的貼臉照而傳緋聞，且死亡正是金秀賢生日。
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韓國自媒體「橫豎研究所」10日爆料，金秀賢和金賽綸交往時，她還是未成年的15歲，兩人愛情長跑了6年。
許多大陸網友質疑金秀賢直喊：
「金秀賢人設崩壞」
「他是戀童癖」
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但也有人力撐男神，直言一切下定論太早。目前更傳出金賽綸家屬也提供了200多張合照戀愛證據，韓國自媒體將陸續公佈資料。
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