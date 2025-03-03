方大同大S去世　逾10位名人2025年兩個月內離世　最年輕是「她」

「金曲歌王」方大同2月21日病逝，令外界心痛不已，再加上大S（徐熙媛）也在2月初驟逝，一連串的名人過世消息，讓不少網友直呼：「太悲傷！」



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大陸各大新聞網更統計，今年截至目前為止，才短短2個月，就已經有13位名人過世，其中最年輕的就是在陸劇《幻樂森林》中飾演「徐昊」的男星梁祐誠驚傳猝逝，得年27歲。梁祐誠因病情惡化搶救無效，於年初二離世，知情人士透露梁祐誠最初以為只是普通感冒，沒料到病情急轉直下，演變成中樞神經感染，最終在醫院病逝，身邊無親人陪伴。其他名人包括表演藝術家李瑞芳、相聲演員武福星、台灣演員張立威、京劇名家陳志清、閩劇藝術家林淑英等，涵蓋影視、戲曲、播音等領域。

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韓國演藝圈也令人遺憾，就是童星出身，年僅24歲的金賽綸過世，頓時讓過去批評她的網民閉嘴。日本則是知名主持人三野文太過世，荷里活則有傳奇影星真赫曼（Gene Hackman）則和妻子陳屍家中、《花邊教主》（Gossip Girl）Michelle Trachtenberg過世，享年39歲。

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