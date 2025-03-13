金秀賢最新聲明「再次否認金賽綸戀情」態度強硬　預告下周反擊

撰文：聯合新聞網
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韓自媒體「橫豎研究所」一天一爆，金秀賢和金賽綸的戀情證據也越來越多，逼得金秀賢經紀公司今（13）日終於回應，表示下周會帶著證據反擊。

金秀賢所屬公司Gold Medalist於13日通過官方立場表示：「為了糾正有關橫豎研究所最近播出的金秀賢節目的事實，並回應毫無根據的謠言，我們將在下周以證據為基礎公開本公司立場。」並補充說：

「很抱歉讓大家等這麼久。」

金秀賢和金賽綸的戀情證據也越來越多，逼得金秀賢經紀公司今（13）日終於回應。（IG@soohyun_k216）
韓自媒體「橫豎研究所」曝光大量金秀賢金賽綸的戀情證據。（YT@橫竪研究所）

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橫豎研究所日前稱金賽綸生前寫好未發表的在聲明中透露，自己從15歲起與金秀賢交往6年，確切時間時間是2015年11月19日至2021年7月7日交往。當時Gold Medalist否認並揚言提告。

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後來金秀賢和金賽綸的親吻照陸續被曝光，Gold Medalist表示立場不變，如今他們稱要用證據說話，讓外界好奇接下來會如何應對。

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