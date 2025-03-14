金秀賢黑歷史盤點　逼工作人員吸二手煙　紅底褲照外流「現鵰形」

韓星金秀賢近日被《Dispatch》（D社）連環爆料他與已故的金賽綸戀情，包括他在軍中寫給當時未成年的金賽綸情書、親吻照片都被公開，如今金秀賢又被爆出在做妝髮時，直接在室內抽煙的照片，還有他穿著紅內褲與友人們玩，現場有人意外走光，金秀賢男神形象再度跌落神壇。



金秀賢被爆出在做妝髮時，直接在室內抽煙的照片。（theqoo）

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網友在PTT分享D社曾拍到的過往照片，只見室內有5個人，其中一位女性妝髮師正在為金秀賢處理頭髮，但金秀賢完全不顧對方是女性，甚至這個空間內還有其他人，左手正叼著煙，讓全部的人飽吸他的二手煙。

南韓網友亦毫不留情地在照片底下表示「震驚與失望」，PTT網友也說：

「還要再假裝無辜到什麼時候，竟然一點都不在意工作人員吸到煙味」

「哇這張…以前沒看過…唉…」

「看國外論壇說金先生名聲不好很久了」

「Oppa平時演金秀賢演的可真好啊」

「看來壓垮駱駝的最後一根稻草出來了」

「韓國室內通常禁煙，罰金10萬韓元」。



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也有人疑惑指出：

「室內抽煙是不嚴重但以前居然都沒人敢爆」

「看來這波是壓不住了才連室內吸煙都跟著爆」

「工作人員活該倒楣喔？」

「乖乖牌形象的男偶像被爆就燒很大」

「人設完全崩壞韓國社死了吧」

「Oppa真是戲裡戲外都在演啊」。



此外，2014年他穿著紅色內褲，下方露「一大包」和朋友們拍攝內褲宣傳照，當時還在擔任模特兒的他和友人們在現場玩起「野球拳」，輸的人要被脫掉內褲，不料大家玩到太嗨因此有人走光，但當時並未掀起輿論風波，反而被說：

「看起來跟朋友感情很好」

「金秀賢穿內褲還是很帥」。



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