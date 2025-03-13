GD無辜捲入金秀賢金賽綸風波！被指「好友全是潛在罪犯」物以類聚

韓國演員金秀賢因與金賽綸的「戀愛醜聞」陷入巨大爭議。隨著事件不斷發酵，網友開始深挖其人際關係，連G-Dragon（權志龍）也意外被牽連，引發熱議。



事件令G-Dragon（權志龍）也意外被牽連，引發熱議。（IG@xxxibgdrgn）

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G-Dragon為何被提及？

起因源自綜藝節目 《Good Day》，該節目彙聚了多位1988年出生的明星同台，金秀賢便是其中一名嘉賓。然而，自金秀賢的爭議爆發後，一則指控帖文在網路上瘋傳，內容稱：

「G-Dragon和金秀賢是好朋友。這個人有沒有交過像樣的非犯罪朋友。他所有的親密朋友都是潛在的罪犯，就像物以類聚一樣…」



此言一出，迅速引發爭議，部份網友開始質疑GD的交友圈。

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網友紛紛為G-Dragon辯護

隨後，大量粉絲和網友很快站出來反駁，為其辯護，表示G-Dragon與金秀賢根本非親密朋友，僅在節目中短暫合作，並且是由藝人曹世鎬牽線介紹才認識。

此外，部份網友還批評有人利用這起悲劇來引發「粉絲戰爭」或製造假消息，而不是專注於真正的受害者。

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金秀賢形象跌至谷底，恐面臨千萬美元解約費

作為韓國娛樂圈的頂級明星，金秀賢曾與多位藝人合作或傳出交情。但這次事件讓他的形象遭受重創，未來是否還會有更多藝人被捲入爭議，仍是未知數。

韓國媒體報導，金秀賢代言的高端美容品牌「Dinto」已全面暫停其品牌活動日程，而他目前代言的品牌涵蓋多個領域，包括時尚、化妝品、食品和電子產品等，有指他或將面臨千萬美元解約費。

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