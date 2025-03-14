痞子無間道｜年青版潔姨何沛珈造型有驚喜 爆炸頭勁吸睛

《痞子無間道》昨晚（13日）一集可用「真相大白」形容，負責拆解真相的，則是昏睡20年後忽然甦醒的高勳（陳榮峻／許俊豪分飾）！原來一直反對費仁（周嘉洛飾）及高強（JW王灝兒飾）做捕快的潔姨（車婉婉／何沛珈分飾），年青時是高勳旗下最精英的捕快，並被派入「基基園」做卧底，因而邂逅當時潛入「基基園區」尋找二五仔的袁雨就（曹永廉／關曜儁Leo分飾）。二人日久生情，就算潔姨之後知道了袁雨就的真正身份，仍按捺不住愛意並與袁雨就發生關係！高勳揭破潔姨的禁忌之戀後勃然大怒，強灌潔姨喝下「忘情酒」，並將潔姨誕下的龍鳳胎送給萬千霞（甄采浠飾），豈料卻遭萬千霞賣掉。為了報仇，潔姨綁架了萬千霞的骨肉思春，並於高勳前來勸阻之際誤將箭射入對方頭顱…對於潔姨竟然是細作，不少網民大呼勁意外，並忍不住感嘆：「可憐之人必有可恨之處。高勳、潔姨、千霞都有做錯嘅事，然後亦承受緊孽債。」另有不少網民大讚飾演高勳年青版的許俊豪有台型，而且比起以往作為天堂鳥成員時更為靚仔有型，網民留言：「佢著捕快裝都幾好睇」、「演技都可以，值得更多機會。」

仲有悲情同仇恨，何沛珈今次個角色都好大發揮。

港姐出身的何沛珈（Roxanne）雖然2021年才開始拍劇，但已先後憑《新聞女王》及《反黑英雄》中的亮麗演出贏得關注。這次Roxanne再度迎來突破，除放下港姐包袱以「爆炸頭花面貓」造型上陣、首度飾演媽咪角色外，更在短短一集內歷盡情緒高低起伏，有仇恨、有淒涼、有熱戀等，甚有發揮！Roxanne接受TVB.COM訪問時，透露曾因爆炸頭造型被取笑，她笑言：「呢個造型其實係潔姨去做臥底時喬裝嘅造型嚟，最難忘係有一幕要我電阿Leo，咁我就單咗一下眼，當時我都冇醒起自己係爆炸頭，搞到攝影哥哥拍我大頭時話影唔落手，好搞笑。」Roxanne又笑言原本要為劇集獻出螢幕初吻，可惜最終卻因爆炸頭累事：「本身我同Leo有場咀戲，本身都做好心理準備要獻出螢幕初吻，點知因為我個假髮太大，郁少少已經遮晒個鏡頭，所以獻唔到。」Roxanne又坦言不介意扮醜：「我覺得身為演員只要角色需要，無論係要瞓街、扮醜都應該要去做，更何況監製Andy對我有知遇之恩，我第一個正式踏入劇組嘅機會都係佢畀我。」

何沛珈演得好放，搞鬼又得。

自認麻甩演豪邁潔姨入型入格

翻查資料，Roxanne先後演出過Andy監製的《拳王》、《痞子殿下》及《寵愛Pet Pet》，Roxanne更感性謂，拍攝《痞子殿下》期間，留下了與亡母最珍貴的回憶：「我媽咪係喺我拍《痞子殿下》嗰陣時走嘅，當時我拎住張造型同佢講，你放心，有好多人好錫我，我一定會好好。」談到角色粗魯又聲大大，Roxanne笑言自己本身也很麻甩：「只係今次想做得再豪邁啲，我想像嘅潔姨係不拘小節，加上平時訓練都係同班男人一齊，所以應該比普通女人更加豪邁。」

仲有悲情同仇恨，何沛珈今次個角色都好大發揮。

除了潔姨的神秘面紗終於解開，昨晚還一口氣揭開了三位主角的真正隱藏身份，首先周嘉洛飾演的費仁，原來是萬千霞失蹤多年的兒子思春，至於符玲（陳瀅飾）與公子（朱敏瀚飾）則原來是潔姨當年誕下的龍鳳胎，劇情堪稱反轉再反轉。對於今晚兩小時大結局，網民大表期待，並綜合指出仍有三大謎團有待解開，包括基因大師為甚麼會搞錯費仁和符玲是兄妹？袁雨就搞風搞雨背後真正目的？凌七（李君妍飾）與公子到底甚麼關係？由於劇情太多反轉，更有網民笑言未到大結局，都不要肯定眾人最終身份！