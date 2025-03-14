中年好聲音3｜陳芷盈唱陳曉東作品冧偶像 肥媽踢爆東東面都紅晒

《中年好聲音3》本輪是16強晉身14強一對一PK賽上半場競賽，按照上一回合分數分成上、下弦，上弦參賽者抽籤決定出場次序，並任意挑選下弦參賽者進行挑戰；下弦參賽者率先出場，之後輪到上弦參賽者，高分者直接晉級，低分者暫跌入「中年危機區」，本回合將淘汰2名參賽者。

「上弦」任意揀「下弦」挑機

本回合主題為「偶像之歌」，上、下弦參賽者及演出歌單如下：上弦—劉洋《我最親愛的》、張與辰《怎樣》、黃博《華麗緣》、李金凱《當愛已成往事》、陳芷盈《心有獨鍾》、善玥澄《存．不存在》、占士丁丁《You Raise Me Up》、任永健《剛剛好》；下弦—羅逸軒《空凳》、劉曉昆《獨一無二／獨家試唱》、阮慧珊《開到荼蘼》、王鄭浚仁《Take On Me》、趙浚承《玉蝴蝶》、陸東成《留言》、侯靜伊《怯》、曹越《想你的365天》。

本集開出97分超高分數

本集登場的「上弦」為黃博、李金凱、陳芷盈和任永健，而「下弦」為劉曉昆、陸東成、侯靜伊和曹越（排名並非對戰次序），當中有參賽者開出97分超高分數，並獲得兩位評審給予20分的滿分分數，周國豐更激讚達到「人歌合一」的境界，到底是哪位參賽者獲得如此高評審？密切留言本周日晚播出的《中年好聲音3》。

芷盈深情望住東東唱「永遠對你心獨鍾」。

當中，上一回合向陳曉東當眾「示愛」的陳芷盈，本回合用行動再次冧掂偶像，選唱東東1997年的作品《心有獨鍾》，興奮表示：「好有初戀嘅感覺，哈哈！」車婉婉指芷盈望著東東深情獻唱最後一句「能永遠對你心獨鍾」超感動，肥媽更踢爆東東竟然「面都紅晒」：「望著佢有面紅感覺，掂呀你（芷盈）！」原唱的東東對芷盈版本表示很喜歡，讚聽到好有初戀感覺，並笑謂：「直情摧毀咗偶像！我聽到一個少女嘅版本，好好聽。幾鍾意呢個新編曲，我自己都可以試吓。」而海兒則勁享受：「教識咩係甜到漏，想再聽多次，in general，so far係最enjoy嘅performance。」張佳添更承認是芷盈粉絲：「I’m your fan！呢首歌出街後會叫我19歲嘅女去睇，『嗱初戀就係咁架喇』。」

陳芷盈選唱陳曉東作品《心有獨鍾》。

此外，劉曉昆選唱鄭秀文的快歌《獨一無二／獨家試唱》，勁歌熱舞演出同樣值得關注。北京舞蹈學院出身的曉昆在本回合「舞」功大晒冷，輕易做出踢腳及一字馬高難度動作，展示超強柔軟度，精彩演出獲得全場歡呼兼拍掌聲。幾乎全部評審一致好評，唯獨周國豐略嫌動作太似「頂碗」雜技，更狠批其廣東話部分「有問題」；肥媽聞言即為曉昆平反：「周國豐老師話你多咗，因為佢做唔到，仲要夠氣唱，以stage performance，你話聽到廣東話唔正啫，我睇到喀喀聲喎，我聽唔到！」張佳添更豎起拇指表示「睇得好開心」