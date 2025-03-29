23歲寫真女星笹倉彩下海拍三級片　自認肉食女：看到想要的就出手

AV界再度誕生一顆閃亮的新星！23歲日本寫真女星笹倉彩，擁有167cm的姣好身材與G級傲人上圍，還曾經登上週刊Flash，沒想到宣布要出道拍AV，笹倉彩更形容自己：「在愛情觀上她是個肉食女子，看到想要的就出手。」而AV達人一劍浣春秋在看完片之後，給出驚人好評：「很漂亮，身材比例極好，高跟鞋一踩那比例完全不輸走秀的模特兒。」



笹倉彩於25日宣布會在成人片商S1出道，作品將於4月22日發布，她過去雖曾在週刊Flash拍攝裸體寫真，累積不小知名度，因此被封為「大型新人」，也表示接下來會繼續努力。

笹倉彩於25日宣布會在成人片商S1出道。（X@aya_sasakura）

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AV達人一劍浣春秋則在《PLAY NO.1》撰文力讚，提到笹倉彩給他的感覺很像是剛出道的「葵」，臉蛋美艷成熟、身材高挑火辣、有點距離感卻又讓人想要接近她，這樣的女優可以害羞可以青澀，不過主動積極一點會更好。另外提到，在訪談的時候，笹倉彩就明確表示在愛情觀上，她是個肉食女子，看到想要的就出手，所以上了床她就是大膽、貪心以及肉食。

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